Luly Bossa confesó que le pegó a Carlos Vives por esta razón: "Me tocaba"

A lo largo de su carrera, la actriz Luly Bossa ha sido un fenómeno de la televisión colombiana cuando participó en grandes producciones desde inicios de los 80s. Pero en el camino han quedado grandes anécdotas que, hasta la fecha, no ha podido olvidar.



El día que Luly Bossa tuvo que golpear a Carlos Vives

En diálogo con el podcast de Laura Acuña, la actriz confesó una anécdota inolvidable que vivió al lado de Carlos Vives, quien era su novio en la trama de ‘Contravía’, pero que hasta la fecha no ha podido olvidar por lo cómica que fue la situación.

“La primera escena era que Carlos Vives me besaba y yo le pegaba una cachetada. Nos tocó hacer la escena ocho veces”, contó entre risas. Según recordó, la escena requería que le pegara “de verdad. Me tocaba pelear, pegarle de verdad, saber dónde darle, y yo decía: ‘¡Mier…, qué pena, llave!”, contó la actriz, de la vez que tuvo que pegarle al reconocido cantante samario.

Destacó el carisma y profesionalidad de Vives, quien vivió la situación con tranquilidad y risas, recordando por siempre el cariño de una de las mejores personas que ha podido conocer en el camino.

Carlos Vives / Foto: Suministrada

¿Quién es Luly Bossa?

Nació el 14 de mayo de 1964 en Barranquilla; a sus 61 años, ha tenido más de 40 años de trayectoria en la audición en películas, telenovelas y algunas obras de teatro.



Estuvo en producciones como ‘La Venganza de Analía’, ‘Las Muñecas de la Mafía’, ‘Mentiras Perfectas’, ‘Por amor a Gloria’, ‘El baile de la vida’, ‘La dama del pantano’, Tabú’, ‘Polvo carnavalero’, entre otros.

Además, fue nominada en dos ocasiones a Premios TVyNovelas, entre otros momentos protagónicos de la televisión colombiana. Siendo una de las más queridas por miles de personas hasta la fecha por sus papeles, carisma y toda su participación en las producciones en las cuales ha estado.