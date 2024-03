Luly Bossa revela detalles de la muerte de su hijo Ángelo: “A veces volvía, tenía pulso"

La reconocida actriz colombiana Luly Bossa compartió con sus seguidores detalles conmovedores sobre los momentos previos y posteriores a la muerte de su hijo Ángelo, quien falleció el pasado sábado 9 de marzo a causa de complicaciones derivadas de la distrofia muscular, una enfermedad contra la que batalló durante varios años.

A través de su cuenta de Instagram, Luly Bossa comunicó la triste noticia entre lágrimas y reveló la difícil situación económica que enfrentaba al no contar con recursos para costear los gastos funerarios de su hijo. "Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", expresó la actriz.

Días después de su pérdida, la actriz compartió recuerdos y anécdotas sobre la vida de su hijo con cientos de seguidores, que se conectaron en un live que realizó en cuenta de Instagram, para brindarle apoyo. La actriz reveló que Ángelo expresó varios deseos antes de su partida, incluyendo el deseo de ser cremado para evitar que "los gusanos" lo devoraran.

A pesar de su lucha incansable contra la enfermedad, Bossa reconoció que su hijo estaba cansado y que incluso bromeó con la enfermera que lo cuidaba el día antes de su fallecimiento. Sin embargo, la tragedia golpeó inesperadamente cuando Ángelo sufrió una crisis respiratoria que dejó a la actriz y su entorno desesperados por encontrar ayuda médica.

"Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió", contó Luly Bossa.

Además, la actriz detalló los esfuerzos desesperados por salvar a su hijo, incluyendo la reanimación cardiopulmonar realizada mientras esperaban la llegada de la ayuda médica. A pesar de los intentos, Ángelo finalmente sucumbió a un paro cardíaco. “A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena” y finalmente “hizo un paro”, aseguró.

"Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’”, concluyó la actriz.