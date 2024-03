Tras años de sufrir de una distrofia muscular, Ángelo, el hijo de la famosa actriz Luly Bossa, falleció este sábado, 9 de marzo, en horas de la mañana. La noticia la dio a conocer la misma actriz a través de sus redes sociales.

El doloroso hecho conmovió a sus seguidores y colegas quienes rápidamente de solidarizaron con un angustioso video de Luly Bossa en el que pidió ayuda para cubrir con los gastos funerarios de su hijo, pues indicó que no tenía seguro médico ni funerario.

"Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda".

Y agregó, "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

Publicidad

Tras la publicación en su cuenta de Instagram Bossa recibió menajes de apoyo y de fortaleza en medio de este duelo.

“Oraremos por ti. Cuenta con nosotros”, “¡¡Fuerza, mamá bella!! ¡¡¡Eres demasiado!!!, “Estoy seguro de una sola cosa y es que ANGELO estará feliz de haber elegido una mamá tan increíblemente berraca, que jamás lo abandonó ni lo dejó” y “Paz y fortaleza para ti”, fueron algunos de los mensajes.

Luly Bossa Foto: Ig @lulybossa

Publicidad

¿Qué padecía el hijo de Luly Bossa, Ángelo?

Ángelo Bossa, quien nació el 20 de septiembre de 2001, padecía una enfermedad degenerativa, la cual hizo que perdiera la movilidad siendo un niño. Fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, con esta enfermedad se habló de la fortaleza y resiliencia de Luly Bossa, pues la dedicación a Ángelo fue inmensa.

Lucciani Bossa, hijo de Luly Bossa. Foto: @lulybossa.

¿Cuántos hijos tenía Luly Bossa?

La famosa y hermosa actriz Luz Helena Bossa Brieva, es una de las actrices más reconocidas en la televisión colombiana. La barranquillera, que es reconocida por grandes producciones, tenía dos hijos, Lucciani Andreas Bossa y Ángelo Bossa, quienes eran su razón de vida. Ahora, la artista velará por Lucciani y orará por Ángelo, recientemente fallecido.

Foto: X @AlvaroUribeVel

Álvaro Uribe se pronuncia por muerte del hijo de Luly Bossa: esto dijo el expresidente

Publicidad

Uno de los mensajes más destacados fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de X se pronunció por el fallecimiento de Ángelo: “Acompañamos de todo corazón a Luly Bossa por el fallecimiento de Ángelo”, fueron las palabras del expresidente.

Además, varios de los amigos de Luly Bossa y reconocidas figuras a nivel nacional como: Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Valerie Domínguez, Tommy Vásquez y Cristina Campuzano inundaron las plataformas digitales para pedir la colaboración para la actriz y así darle un funeral digno a Ángelo. La artista después de sus publicaciones no se volvió a pronunciar.