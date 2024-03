En una conmovedora noticia que ha estremecido a la comunidad artística y sus seguidores, el hijo de la reconocida actriz Luly Bossa, Ángelo, falleció este sábado, 9 de marzo de 2024. La dolorosa noticia fue confirmada por la propia Luly Bossa a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su profundo pesar y solicitó ayuda para darle una despedida digna a su amado hijo.

"Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", comentó la actriz visiblemente afectada.

Luly Bossa Foto: Ig @lulybossa

"Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno", dijo la actriz en medio de las lágrimas.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Ángelo, hijo de Luly Bossa?

Ángelo, durante años, sufrió distrofia muscular, una lucha que él y su madre enfrentaron con determinación y amor incondicional. Aunque la actriz no especificó la variante exacta de la enfermedad que afectaba a su hijo, se mencionan varios tipos de distrofia muscular que podrían haber sido la causa.

Publicidad

Entre las distrofias musculares más comunes se encuentran la distrofia muscular de Duchenne, que afecta principalmente a niños y suele manifestarse entre los 3 y 6 años de edad, y la distrofia muscular de Becker, una variante menos grave que suele comenzar en la adolescencia.

También se señalan las distrofias musculares congénitas, presentes al nacer o antes de los 2 años, y la distrofia muscular facioescapulohumeral, que inicia a menudo en la adolescencia y afecta inicialmente los músculos de la cara, los hombros y la parte superior de los brazos, según MedlinePlus.

Publicidad

La familia y amigos de Luly Bossa le han dejado cientos de mensajes de apoyo y condolencias a través de las redes sociales.