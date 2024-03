Críticas a Karol G por presentación en la que aparece bailando “como Shakira: “No le sale”

El pasado 6 de marzo, en Los Ángeles se iluminó con los Women In Music Awards de Billboard, un evento que destacó el talento y la influencia femenina en la industria musical. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la premiación a Karol G como la 'Mujer del Año', reconocimiento a su destacada carrera y su impacto en el movimiento femenino global.

Karol G, conocida como 'La Bichota', recibió el galardón con un emotivo discurso que resonó entre sus fanáticos. La artista antioqueña fue elogiada por sus logros y la formación de un fuerte movimiento femenino a nivel mundial.

Sin embargo, la presentación de Karol G fue duramente criticada. Durante su actuación, donde interpretó una versión salsa de su éxito 'Amargura', algunos espectadores notaron similitudes en sus movimientos con los de Shakira.

“Que nadie vuelva a bailar por que todo es envidia o copia😂”, “No le sale”, “Que fastidio esa gamina”, “Sin ofender pero jamás se parecerá a Shakira jamás”, “Yo no sabía que los movimientos solo eran de Shakira”, son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales.

Publicidad

A pesar de las críticas, la mayoría de los seguidores elogiaron la impactante actuación de Karol G y la sorprendente versión de 'Amargura'.

Karol G nunca podrás ser Shakira 😭 pic.twitter.com/QRqCMNuxq0 — ' (@taykirahaze) March 8, 2024

Cabe recordar que durante el evento, Karol G compartió públicamente su relación con el cantante Feid, mostrando una tierna imagen tomada de la mano. Los seguidores de ambos artistas expresaron su emoción y apoyo por este gesto de cariño público. Feid, intérprete de 'Luna', elogió a la 'bichota' con unas palabras llenas de ternura: "Reina de mi vida".

Publicidad

El discurso de Karol G al recibir el premio sirvió como antesala al Día Internacional de la Mujer. La artista enfocó su mensaje en los obstáculos que superó para llegar a donde está, desafiando los estereotipos y demostrando que no existen límites para alcanzar el éxito. "Cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas para decir que sí podía", afirmó Karol G.