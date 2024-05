Hermanos Charry tendrían que pagar hasta $6.500 millones por maltrato a sus trabajadores

El Ministerio del Trabajo acaba de formular cargos contra la empresa Charry Trading S.A.S por el famoso episodio de maltrato a sus trabajadores en Ibagué. Las multas podrían llegar a los 6.500 millones de pesos.

El sábado 16 de septiembre del 2023 a las 8 de la mañana en la empresa Charry Trading S.A.S en Ibagué ocurrió esto:

El video de maltrato laboral se volvió viral en redes sociales y casi de inmediato el presidente Gustavo Petro pidió acciones contra la empresa. La dirección del Ministerio del Trabajo en Tolima, selló la compañía de forma temporal, pero en diciembre archivó la investigación bajo el argumento de que varios de los trabajadores del video no eran empleados con contrato laboral, sino proveedores con contratos de prestación de servicios.

Sin embargo, desde Bogotá el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, remitió el caso a la Unidad de Investigaciones Especiales y es esa unidad la que hoy le formula tres cargos a la compañía que pueden acabar con multas de hasta 6.500 millones de pesos.

Publicidad

Los cargos incluyen el ejercicio de acoso y violencia en el entorno laboral, pero también dos vulneraciones al código del trabajo. La primera por incumplir el deber de los empleadores es guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos y la segunda por violar la prohibición a los empleadores de ejecutar cualquier acto que vulnere la dignidad de los trabajadores o restrinja sus derechos.

El documento además narra en detalle qué pasó minutos antes de que empezaran a grabar este video. Según el relato de los trabajadores, Diego Fernando Charry Parra interrumpió una reunión de trabajo y les ordenó a todos que se formaran como militares mientras les gritaba AJUA. Uno de los empleados se opuso y entonces Charry le dijo: “Yo la primera persona que le di la orden fue a usted de que se formara acá y el que manda, manda. Así mande mal, pero manda. ¿Cierto que sí? ¿Le queda claro a usted y a su descendencia? ¿Le queda claro?”

Publicidad

Además, los empleados contaron al Ministerio de Trabajo, que, Charry empujó a una de las trabajadoras y le apuntó a un empleado en la cara simulando una pistola con sus manos.

Los empleados dicen que no supieron cómo reaccionar desde el principio porque pensaron que el señor Charry estaba armado de verdad, ya que, creen ellos, Charry tenía acceso a armas de fuego.

Contra la formulación de cargos no hay recursos y la empresa tiene 15 días hábiles para defenderse de las acusaciones

Mientras tanto, en un tono agresivo e intimidante, respecto a los demás empleados, yo no estoy jugando, yo no estoy jugando. ¿Ustedes creen que esto es un juego? Me alegra que sepan que esto no es un juego. Yo no estoy jugando, yo no juego con nadie.

Publicidad

Aplica para los empleados y para quienes están por prestación de servicios (cargo primero).

Cronología:

El video ocurrió en septiembre de 2023

En diciembre la dirección Tolima archivó el caso e inmediatamente el viceministerio del Trabajo revocó esa decisión y asumió el caso desde Bogotá.

revocó esa decisión y asumió el caso desde Bogotá. El viceministerio de relaciones laborales es el que está firmando el auto hoy por el grupo de investigaciones especiales que opera bajo la sombrilla del vice plasma.

es el que está firmando el auto hoy por el grupo de investigaciones especiales que opera bajo la sombrilla del vice plasma. Multas pueden ir hasta por 6.500 millones de pesos.