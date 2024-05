Tadej Pogacar se rinde en elogios ante Nairo Quintana: etapa reina los puso lado a lado

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se impuso con autoridad en la etapa reina del Giro de Italia en Livigno, uno de sus "lugares favoritos en Italia", aunque señaló que a pesar de haber aventajado en tres minutos a sus rivales directos no tuvo su mejor día sobre la bicicleta.

"A pesar de la ventaja no puedo decir que haya sido el mejor día de mi carrera. No me sentí bien en todo el día. Ha sido una ruta preciosa, con bonitas subidas. Livigno es uno de mis lugares favoritos en Italia. Teníamos esta ruta en mente desde diciembre", señaló en meta el patrón del Giro.

Elogios para Nairo Quintana, quien le “dio pelea” al final de etapa

Pogacar también se refirió a Nairo Quintana, al que adelantó a tan solo tres kilómetros del final de etapa. El colombiano logró cruzar de segundo la meta, a 30 segundos del esloveno, líder del Giro; lo que le permitió subir unas casillas en la tabla general. Además, se quedó con uno de los premios de montaña.

“De niño veía a Nairo Quintana y haberlo visto a mi lado, alcanzarlo y verlo después en la distancia es motivo de orgullo para mí. Cuando veía ciclismo, siempre me enfadaba con Quintana porque siempre esperaba mucho para atacar. Hoy ha hecho una gran etapa y Steinhauser, tercer clasificado, también ha rendido a un gran nivel", destacó.

Nairo se refirió a su trabajo en esta exigente etapa, donde fue uno de los grandes protagonistas. Según dijo, va en una “buena dirección” y eso es “lo que cuenta ahora”.

“Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado", señaló en meta el ciclista boyacense.

A pesar de haber sido alcanzado por Pogacar cuando marchaba en solitario, la actuación del colombiano demostró que vuelve a tener un alto nivel competitivo.

"No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo, estamos en buena armonía en el grupo y esperamos tener buenos resultados los próximos días", añadió.

Por otro lado, Pogacar tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, en especial para sus hombres en la montaña, el austríaco Feli Grobschartner y el polaco Rafal Majka.

"Hablé con Majka y con Felix porque teníamos que ser inteligentes y no permitir que los fugitivos llegaran demasiado lejos. Rafal hizo un muy buen trabajo. Cuando tomé el mando ataqué para poder abrir diferencias. Es lo que hice, y así continué hasta meta", explicó la maglia rosa.