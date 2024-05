Nairo Quintana emocionó a Colombia en etapa reina del Giro de Italia: así voló

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar), segundo clasificado en la cima de Livigno, solo superado por la maglia rosa del Giro Tadej Pogacar, destacó que su protagonismo en la etapa y el puesto alcanzado en la jornada reina supone una inyección de "moral personal y para el equipo".

"Vamos en la buena dirección, y eso lo que cuenta ahora. Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado", señaló en meta el ciclista boyacense.

A pesar de haber sido alcanzado por Pogacar cuando marchaba en solitario, la actuación del colombiano demostró que vuelve a tener un alto nivel competitivo.

"No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo, estamos en buena armonía en el grupo y esperanos tener buenos resultados los próximos días", señaló.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se impuso con autoridad este domingo en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, la más larga, de 222 km entre Manerba del Garda y Livigno, superando con un ataque espectacular al colombiano Nairo Quintana (Movistar) en los últimos metros para erigirse como el rey del ciclismo actual y líder absoluto de la carrera italiana.

Quintana no pudo culminar una escapada que inició a 20km de la meta y en la que aguantó al frente hasta el kilómetro 220 por delante del esloveno, que a 15km del final estaba a más de 3 minutos de distancia.

El 'Maglia Rosa' del Giro coronó Livigno, a 2.385 metros de altitud, con un tiempo de 6 horas y 11 minutos.