"Maldita rata": Nairo Quintana fue duramente insultado por campeón del Tour de Francia

Continúan los ataques e insultos del pelotón de ciclismo internacional sobre Nairo Quintana. Ahora se presentó otro insulto, esta vez En un reciente episodio del podcast "The Geraint Thomas Cycling Club", el ciclista británico Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia 2018 y miembro del equipo Ineos, lanzó duras críticas hacia el colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team. Durante la discusión, que también contó con la participación de Luke Rowe, compañero de equipo de Thomas, el británico calificó a Quintana de forma despectiva.

"Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata", expresó Thomas en su programa, comentario que generó risas entre sus compañeros. Este incidente resalta las tensiones existentes en el pelotón y coloca nuevamente a Quintana en el centro de la polémica, especialmente en el contexto de las acusaciones previas relacionadas con el consumo de tramadol.

Este altercado verbal se produce en un momento delicado para Quintana, quien recientemente experimentó dificultades en la Vuelta a Cataluña. Durante la penúltima etapa de esta competición, tuvo un choque con el neerlandés Wout Poels, del Team Bahréin, en un incidente que muchos espectadores vincularon a la defensa de su compañero de equipo Enric Mas. "No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él. Le dije que, si estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente", detalló Poels, agregando luego, "Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo fue lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia".

La Vuelta a Cataluña no solo fue escenario de conflictos verbales para Quintana, sino también de desafíos físicos. En la última etapa, el ciclista sufrió una caída, que, aunque resultó en "apenas raspones" según sus palabras, le impidió completar la carrera.

"Se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo. He caído nuevamente. La fortuna es que apenas fueron raspones, estoy completo, estoy bien", indicó Quintana, quien, a pesar de los contratiempos, ya se encuentra enfocado en su próxima competencia en el País Vasco, continuando su preparación.

Nairo Quintana. Foto: AFP.

¿Peleas entre Geraint Thomas y Nairo Quintana?

Este conflicto entre Geraint Thomas y Nairo Quintana no solo resalta las agudas rivalidades dentro del pelotón, sino que también evidencia cómo las acusaciones y comentarios pueden influir en la imagen de un ciclista. Quintana, reconocido por su estilo feroz y solitario en la competición, siempre se ha mantenido vigilante con respecto a su equipo, aunque duro con los rivales.

Su regreso al Movistar Team este año marcaba una nueva oportunidad para competir en la élite del ciclismo mundial, un camino ahora marcado por la controversia.

La carrera de Nairo Quintana

La carrera de Quintana ha estado llena de altibajos, pero su tenacidad y habilidad para superar los obstáculos en el camino siguen siendo indiscutibles. A medida que se prepara para sus próximas competencias, será interesante ver cómo maneja la presión, tanto dentro como fuera del circuito.

La resiliencia y el enfoque en la recuperación serán claves para sus futuras actuaciones, especialmente con el País Vasco en el horizonte. Si bien las críticas pueden ser duras y las caídas dolorosas, Quintana ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para levantarse y seguir adelante.