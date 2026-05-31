Recompensas de hasta $200 millones para prevenir actos terroristas en elecciones: MinDefensa

En el marco del inicio de la primera vuelta presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un robusto plan de incentivos económicos para proteger la jornada democrática de posibles amenazas externas y delitos electorales.

La medida principal contempla una recompensa de hasta 200 millones de pesos para cualquier ciudadano que brinde información que permita prevenir atentados terroristas que busquen afectar las votaciones.

"Hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita prevenir cualquier atentado terrorista", afirmó el ministro de Defensa.

Alerta tras incidente en Caquetá

El anuncio del jefe de la cartera de Defensa se dio tras reportarse un hecho de alteración del orden público en el sur del país. Según detalló el ministro, en una vereda del municipio de Paujil, Caquetá, un individuo en motocicleta arrojó una granada contra la fuerza pública.

Aunque el ataque no dejó heridos ni afectó el sistema electoral, Sánchez fue enfático:

"Nos muestra que tenemos que estar muy alertas", explicó el ministro, quien a su vez afirmó que la complejidad de la seguridad en el país exige medidas diferenciales.

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"Hacer las elecciones en Colombia no es lo mismo que hacerlas en Canadá, aquí los retos son diferentes", manifestó Sánchez, señalando que las capacidades de la fuerza pública se han priorizado en los sitios donde las amenazas son más latentes.

Incentivos contra el fraude y protección a candidatos

Además de los fondos destinados a prevenir el terrorismo, el Gobierno nacional ha dispuesto otras líneas de recompensa para asegurar la transparencia del proceso:

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"$50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, como la compra de votos.$1.000 millones de pesos por información que permita proteger la integridad de todos los candidatos presidenciales", informó.

Sánchez recordó a la ciudadanía que la línea 157 anticorrupción está habilitada para recibir denuncias de manera segura y confidencial.

"Nadie intimida una democracia cuando el Estado está firme y los ciudadanos actúan con valentía", subrayó el ministro durante el arranque de la jornada.

El papel de la Fuerza Pública

Con más de 408,000 efectivos desplegados en todo el territorio nacional bajo el "Plan Democracia", el ministro hizo un llamado a los colombianos para que acudan a las urnas con responsabilidad, honrando el sacrificio de quienes custodian los puestos de votación.

"Los militares y los policías no pueden votar, pero defienden con su vida para que ustedes lo hagan", afirmó Sánchez, invitando a la población a participar masivamente para que "triunfe la democracia, que triunfe la libertad y que gane Colombia".

Hasta el momento, las autoridades mantienen vigilancia especial y sobrevuelos en zonas críticas como el Catatumbo para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor.

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Escuche la entrevista: