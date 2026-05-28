“Nadie ganará en primera vuelta”: las predicciones de Roy Barreras sobre elecciones del domingo

El candidato presidencial Roy Barreras, durante su intervención en el espacio de entrevistas a candidatos de Mañanas Blu, realizó una serie de análisis sobre el panorama electoral colombiano. Enfatizó la importancia del papel que jugarán los votantes de centro en una eventual segunda vuelta. A pocos días de las elecciones, Barreras insistió en que su permanencia en el tarjetón responde a una "convicción" de fomentar la construcción de puentes en un país que, según su visión, atraviesa una profunda polarización.

Durante la conversación, el aspirante afirmó que, basándose en su experiencia política, el escenario de una segunda vuelta es prácticamente inevitable. Según Barreras, los comicios definirán un margen de diferencia electoral extremadamente estrecho, situándolo entre los 400.000 y 500.000 votos. El candidato argumentó que, ante este panorama, el grupo de electores del centro —que estima en aproximadamente tres millones de ciudadanos— será el factor determinante para inclinar la balanza hacia el ganador.

“La campaña que vaya a ganar es aquella que sea capaz de tranquilizar a esos electores y decirles: vamos a tratar de que el país no se fracture, no se divida”, sostuvo Barreras ante los micrófonos de la emisora. El candidato subrayó que, aunque las encuestas actuales sitúan a los aspirantes del centro en una posición de menor ventaja, estos votantes poseen la clave para la gobernabilidad futura, buscando evitar que Colombia caiga en un ciclo de inestabilidad política.

Roy Barreras en Mañanas Blu Foto: Blu Radio

Sobre su desempeño personal en las encuestas y su baja favorabilidad, el aspirante admitió con franqueza que la situación de su campaña es compleja. A pesar de esto, justificó su decisión de no retirarse argumentando que, como figura política, siente la responsabilidad de ofrecer una alternativa que busque sanar las heridas sociales que, a su juicio, la contienda electoral ha profundizado tanto en las familias como en los entornos públicos.



En el transcurso de la entrevista, surgieron cuestionamientos respecto a su trayectoria política y la percepción de sus electores. Ante la interpelación sobre si su historial en distintos sectores ideológicos genera incertidumbre en sus votantes, el candidato respondió defendiendo sus acciones legislativas pasadas. Barreras recordó su labor como coautor del Marco para la Paz, su participación en la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su rol en la aprobación de la Ley de Víctimas, señalando que estos hitos definen su coherencia independientemente de los partidos por los que haya pasado.

El aspirante también abordó las preocupaciones que, a su parecer, inquietan a ese electorado indeciso: la viabilidad de la deuda pública, la crisis en el sistema de salud, la reactivación económica y el riesgo de una ruptura institucional. De acuerdo con el candidato, los electores de centro mantienen serias dudas sobre cómo los punteros en las encuestas abordarán estos temas sin exacerbar los odios ciudadanos.