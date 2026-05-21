MAPP/OEA, ONU y Conferencia Episcopal alertan por deterioro de la seguridad en el Catatumbo

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal manifestaron su preocupación por el deterioro de la seguridad en el Catatumbo, advirtiendo que la confrontación entre grupos armados continúa generando amenazas, estigmatización, ataques contra líderes sociales, autoridades locales e “inaceptables” afectaciones humanitarias para las comunidades de la región.

“Rechazamos de manera contundente toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil en el marco de la violencia que se vive en la región”, indicaron.

En el comunicado también reiteraron su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, enfatizaron que “la protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”.

Además, enviaron un mensaje al Estado colombiano, “insistimos en nuestro llamado al Estado a garantizar la protección integral de la población en el territorio”.



Finalmente, la MAPP/OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas de la violencia y manifestaron su solidaridad con todas las personas afectadas por la situación que enfrenta actualmente el Catatumbo.

“Reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a todas las víctimas y comunidades afectadas, así como con la promoción de una paz completa, sostenible y duradera en Colombia”, concluyeron.