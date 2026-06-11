Ni de BYD ni Toyota: esta fábrica produce 1 carro cada 10 segundos y es más grande que Mónaco

Cuando se habla de las mayores fábricas de automóviles del mundo, nombres como BYD o Toyota suelen aparecer de inmediato. Sin embargo, una planta ubicada en Corea del Sur se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la capacidad industrial del sector: el complejo de Hyundai en Ulsan, capaz de sacar un carro de sus líneas de producción cada 10 segundos.

La instalación, considerada por Hyundai como la mayor fábrica automotriz del mundo por capacidad productiva, ensambla cerca de 1,5 millones de vehículos al año y funciona prácticamente como una ciudad independiente dedicada a la fabricación de automóviles.

¿Qué hace diferente a la megafábrica de Hyundai frente a BYD y Toyota?

Aunque BYD posee una planta de mayor extensión territorial en Zhengzhou, China, y Toyota continúa liderando los volúmenes globales de ventas, la operación de Ulsan destaca por la velocidad con la que transforma materias primas en vehículos terminados.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el fabricante surcoreano, cada jornada pueden salir hasta 6.000 automóviles del complejo. El ritmo equivale a completar un vehículo aproximadamente cada 10 o 12 segundos.



La magnitud de la operación también queda reflejada en su fuerza laboral: más de 32.000 personas trabajan directamente en las instalaciones.

Junto a su filial Kia, la empresa surcoreana es el tercer grupo automovilístico en ventas a nivel mundial. Foto: AFP

¿Cómo logra producir un carro cada 10 segundos?

A diferencia de otros fabricantes que dependen ampliamente de proveedores externos, Hyundai concentra buena parte del proceso dentro del mismo complejo industrial.

En Ulsan no solo se ensamblan los vehículos. También se fabrican componentes fundamentales para su producción.

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Entre las operaciones que se desarrollan allí se encuentran:



Producción de motores.

Elaboración de cajas de cambios.

Procesamiento de acero.

Ensamblaje final.

Gestión logística para exportación.

Este esquema permite que múltiples etapas de fabricación funcionen de manera coordinada, reduciendo tiempos entre procesos.

Además, Hyundai avanza en la modernización de sus líneas mediante sistemas híbridos de producción apoyados en inteligencia artificial.

Hyundai Foto: AFP

¿Más grande que Mónaco?

Uno de los datos más llamativos sobre Ulsan tiene que ver con su tamaño.

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El complejo ocupa más de 5 kilómetros cuadrados de superficie, una extensión superior a dos veces el territorio del Principado de Mónaco, que cuenta con cerca de 2 kilómetros cuadrados.

Por sus dimensiones, dentro del recinto existen diferentes áreas especializadas que operan prácticamente como fábricas independientes bajo un mismo ecosistema industrial.

La planta comenzó a construirse en 1968 y en 1975 produjo el Hyundai Pony, el primer automóvil desarrollado por la compañía. Cinco décadas después, continúa siendo uno de los principales centros manufactureros del grupo.

¿Qué modelos salen actualmente de la planta de Ulsan?

Las cinco líneas de producción activas permiten ensamblar 17 modelos diferentes, incluyendo vehículos con distintas tecnologías de propulsión.

Entre ellos figuran:



Hyundai Ioniq 5.

Hyundai Kona Hybrid.

Hyundai Staria.

Vehículos comerciales.

Modelos de Genesis, la marca de lujo del grupo.

Hyundai Ioniq 5 2026 Foto: Hyundai

Una misma línea puede adaptarse para fabricar automóviles híbridos, eléctricos o de combustión, dependiendo de las necesidades de producción.

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Hyundai anunció la ampliación de su capacidad mediante nuevas instalaciones destinadas exclusivamente a vehículos eléctricos.

Según informó la compañía durante la colocación de la primera piedra de esta expansión, la producción anual aumentará en 200.000 unidades adicionales gracias a la incorporación de nuevos modelos cero emisiones.

Dentro del complejo ya opera una planta dedicada a este tipo de vehículos, con capacidad estimada para fabricar 200.000 automóviles cada año.

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Tres barcos al día llevan los vehículos al resto del mundo

La ubicación costera de Ulsan fue parte de la estrategia industrial desde sus orígenes.

Alrededor del 80 % de los vehículos producidos allí son exportados. Para ello, Hyundai utiliza embarcaciones tipo Ro-Ro capaces de transportar entre 3.000 y 5.000 automóviles por viaje.

Hasta tres de estos barcos parten diariamente desde el puerto integrado al complejo, conectando una de las fábricas más productivas del planeta con mercados de distintos continentes.