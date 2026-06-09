¿Adiós a la gasolina? Mazda quiere mover camiones con producto que tenemos todos en la cocina

La transición energética en la industria automotriz no solo pasa por los carros eléctricos, pues Mazda anunció el inicio de una prueba piloto con un combustible elaborado a partir de un residuo que millones de personas generan diariamente en sus hogares: el aceite de cocina usado.

La compañía japonesa puso en marcha el proyecto junto con Nippon Express, empresa especializada en logística, con el objetivo de evaluar el uso de biodiésel HVO (aceite vegetal hidrotratado) en los tráileres encargados del transporte de vehículos nuevos.

¿Qué producto de la cocina utilizará Mazda?

El combustible utilizado en este programa se obtiene a partir de aceites vegetales usados, incluyendo aceite de cocina desechado tras la preparación de alimentos.

De acuerdo con Mazda Motor Corporation, el HVO es un diésel renovable que puede emplearse en vehículos pesados sin necesidad de modificaciones radicales en la operación cotidiana.



En esta fase inicial, el combustible empleado contiene aproximadamente un 51 % de HVO mezclado con otros componentes compatibles.

La iniciativa busca determinar si este tipo de alternativas pueden convertirse en una herramienta para reducir las emisiones asociadas al transporte de mercancías.

Mazda desarrolla combustible a base de aceite de cocina Foto: Mazda Press

¿Cómo funcionará la prueba piloto de Mazda?

El ensayo se desarrolla en Japón, específicamente entre la planta de Hofu, ubicada en el distrito de Nishinoura, y el patio logístico de Nakanoseki.

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Algunos detalles del programa son:



La ruta tiene una extensión aproximada de 12 kilómetros.

Participan dos tráileres encargados del traslado de vehículos Mazda.

El piloto se extenderá, al menos, hasta finales de 2026.

Los camiones operarán bajo las mismas condiciones que utilizan con diésel convencional.

Se mantendrán los protocolos habituales de mantenimiento e inspección.

Según explicó la compañía, durante este periodo se evaluarán aspectos como el desempeño mecánico, la eficiencia del combustible y los retos operativos que podrían presentarse en una eventual implementación a mayor escala.

¿Por qué Mazda está apostando por este combustible?

Mazda señaló que busca alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de suministro hacia 2050. En ese objetivo no solo se contempla la fabricación de vehículos, sino también las emisiones generadas durante el transporte de automóviles y autopartes.

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"Consideramos muy significativo colaborar con Nippon Express Co., Ltd. en esta demostración con HVO. Al acumular de forma constante conocimientos sobre eficiencia, rendimiento y aspectos operativos en condiciones reales, impulsaremos la aplicación práctica y la expansión de esta iniciativa", afirmó Kazuhiko Sumi, director ejecutivo corporativo y Chief Supply Chain Officer de Mazda Motor Corporation.

Por su parte, Osamu Sasaki, director ejecutivo y responsable del negocio de movilidad de Nippon Express, sostuvo que la experiencia logística de la compañía permitirá analizar el impacto del cambio de combustible sobre la calidad del transporte y las operaciones.

Mazda desarrolla combustible a base de aceite de cocina Foto: Mazda Press

¿Puede reemplazar completamente a la gasolina?

Mazda no anunció el reemplazo definitivo de la gasolina ni del diésel convencional. La prueba busca recopilar información técnica que permita conocer el potencial del HVO dentro del transporte pesado y determinar si este combustible puede contribuir a la descarbonización de las cadenas logísticas.

La automotriz indicó que, a futuro, trabajará con proveedores de combustible y empresas regionales para ampliar la infraestructura y fortalecer el ecosistema necesario para el uso prolongado de este tipo de energías alternativas.

El programa también cuenta con la colaboración de Isuzu Motors Limited en los procesos de mantenimiento e inspección de los vehículos participantes, mientras ambas compañías avanzan en la evaluación de los resultados obtenidos durante el desarrollo del piloto.