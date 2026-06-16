El 84 % de los conductores aprendió a manejar con su papá: cinco consejos que siguen salvando vidas

Para millones de personas, la primera lección al volante no ocurrió en una escuela de conducción ni frente a un instructor certificado, sino que fue en un parqueadero vacío, una calle poco transitada o durante un trayecto cotidiano junto a su papá. Un estudio reveló que esa experiencia sigue siendo más común de lo que muchos imaginan.

De acuerdo con la investigación Reducing Risks for Teen Drivers, desarrollada por la organización Safe Kids Worldwide, el 84 % de los adolescentes y el 88 % de los padres aseguran que la práctica familiar representó la mayor parte del aprendizaje para conducir.

Más allá de enseñar a arrancar el vehículo o realizar una maniobra de estacionamiento, muchos padres transmitieron hábitos relacionados con la prevención, la paciencia y el respeto por quienes comparten la vía. Décadas después, varios de esos consejos continúan siendo considerados fundamentales para reducir riesgos al conducir.

Para conducir un carro, entre otros requisitos, se necesita una licencia de conducción vigente. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los consejos de papá que siguen salvando vidas?

Aunque la tecnología automotriz ha evolucionado con sistemas de asistencia cada vez más sofisticados, algunos hábitos básicos continúan siendo determinantes en materia de seguridad vial.



Revisar el vehículo antes de arrancar: Uno de los consejos más repetidos consiste en dedicar unos minutos a verificar que todo esté en orden antes de iniciar el recorrido.

Aspectos como el estado de las llantas, el funcionamiento de las luces, la correcta posición de los espejos y la revisión de niveles básicos del vehículo pueden contribuir a detectar inconvenientes antes de que se conviertan en una emergencia en carretera. No manejar con afán: La prisa sigue siendo una de las principales enemigas de la conducción segura.

Respetar los límites de velocidad, anticiparse a las condiciones del tráfico y evitar maniobras impulsivas son recomendaciones que mantienen plena vigencia. Diversos estudios sobre seguridad vial han señalado el exceso de velocidad como uno de los factores de riesgo más frecuentes en los siniestros de tránsito. Si aparece el cansancio, es momento de detenerse: Muchos conductores recuerdan haber escuchado esta advertencia antes de emprender viajes largos.

La fatiga puede disminuir la capacidad de reacción, afectar la concentración y alterar la toma de decisiones. Por ello, realizar pausas periódicas y reconocer las señales de agotamiento continúa siendo una práctica recomendada por especialistas. Manejar también implica pensar en los demás: La conducción no depende únicamente de las habilidades propias.

Respetar el paso de peatones, mantener distancia con motociclistas y compartir adecuadamente la vía con ciclistas forman parte de una conducción más consciente y responsable. La experiencia no reemplaza la atención: Acumular años detrás del volante no elimina la necesidad de permanecer alerta.

Las distracciones continúan representando un riesgo, independientemente de la experiencia del conductor. Mantener la atención en la vía sigue siendo uno de los principios básicos de la seguridad vial.

Dormir en el carro con los vidrios cerrados Foto: AFP

¿Por qué la familia sigue influyendo en la forma de conducir?

Los resultados del estudio de Safe Kids Worldwide indican que los nuevos conductores presentan menos comportamientos de riesgo cuando existen conversaciones frecuentes sobre responsabilidad al volante y acuerdos claros dentro del entorno familiar.

La investigación destaca que la práctica acompañada y el ejemplo cotidiano pueden influir en la construcción de hábitos relacionados con la prevención y el autocuidado.

Publicidad

¿Puede la tecnología sustituir estas enseñanzas?

Los avances tecnológicos han incorporado herramientas orientadas a reducir riesgos durante la conducción. Sin embargo, expertos coinciden en que estas soluciones funcionan como un complemento y no como un reemplazo de la formación adquirida desde etapas tempranas.

"Muchos de los hábitos que hoy asociamos con una conducción segura vienen de enseñanzas cotidianas que aprendimos en familia. Más allá de la tecnología, la seguridad también se construye desde la responsabilidad y la prevención que se transmite generación tras generación", afirmó Carlos Vargas, gerente de Mercadeo de Nissan Colombia.