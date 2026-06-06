Cómo nació la semana laboral de cinco días que hoy muchos quieren reducir

La semana laboral de cinco días, hoy considerada una práctica habitual en buena parte del mundo, tiene uno de sus principales antecedentes en una decisión tomada por Henry Ford hace exactamente un siglo. El fundador de Ford Motor Company impulsó en 1926 una transformación que no solo modificó la rutina de miles de trabajadores de sus fábricas, sino que también terminó influyendo en la organización laboral de numerosos países durante las décadas siguientes.

El 1 de mayo de 1926, Ford defendió públicamente la necesidad de ampliar el tiempo de descanso de los empleados y cuestionó la idea de que las horas fuera del trabajo debían considerarse improductivas. En ese momento, la mayoría de los trabajadores industriales cumplían jornadas semanales más extensas y la referencia internacional fijada por la Organización Internacional del Trabajo establecía un máximo habitual de 48 horas por semana.

La propuesta del empresario estadounidense consistió en consolidar un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, acompañado de una semana laboral de 40 horas. Aunque la medida se convirtió en una referencia histórica desde esa fecha, no surgió de manera repentina. La compañía ya había puesto en marcha pruebas en algunos departamentos para evaluar los resultados del nuevo modelo.

El cambio también respondía a una visión empresarial que buscaba equilibrar productividad y bienestar. Años antes de la implementación definitiva, Edsel Ford, hijo del fundador y entonces responsable de la compañía, había manifestado públicamente que las personas necesitaban más de una jornada semanal para descansar y dedicar tiempo a actividades familiares y recreativas.



La iniciativa representó una ruptura frente a esquemas laborales que durante décadas habían dominado la actividad industrial. En una época marcada por el crecimiento de las fábricas y la expansión de los procesos de producción en cadena, la reducción de horas de trabajo generó debates sobre su impacto económico y operativo.

Sin embargo, la experiencia de Ford comenzó a mostrar resultados que llamaron la atención de otras empresas. Según especialistas citados en investigaciones históricas sobre el tema, el modelo demostró que una menor cantidad de horas laborales no necesariamente implicaba una reducción en la productividad ni en los resultados financieros de las compañías.

La aceptación progresiva de esta fórmula contribuyó a que el sistema fuera adoptado por otras organizaciones. Con el paso de los años, la semana laboral de cinco días dejó de ser vista únicamente como una medida enfocada en el bienestar de los trabajadores y empezó a considerarse también una estrategia de gestión empresarial.

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El impacto alcanzó incluso la legislación estadounidense. En 1938, el límite legal de trabajo semanal en Estados Unidos se redujo a 44 horas. Dos años después, la normativa estableció las 40 horas semanales, una cifra que coincidía con la estructura promovida por Ford desde 1926.

La expansión del modelo se aceleró tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el sistema industrial estadounidense se convirtió en una referencia para distintos países involucrados en los procesos de reconstrucción económica. Naciones como Japón y China incorporaron elementos de la organización productiva desarrollada en Estados Unidos, incluyendo aspectos relacionados con la distribución de las jornadas laborales.

Historiadores especializados sostienen que la combinación entre producción en cadena, eficiencia operativa y reducción de horas contribuyó a consolidar el llamado modelo fordista, una forma de organización del trabajo que marcó gran parte del siglo XX.

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Aunque existieron antecedentes anteriores a la decisión de Ford, como algunas experiencias puntuales en fábricas estadounidenses a comienzos del siglo pasado, diversos expertos coinciden en que fue el empresario quien otorgó visibilidad internacional al esquema de cinco días laborales. Su influencia permitió que una práctica limitada a ciertos sectores se transformara en un estándar ampliamente adoptado por empresas, industrias y gobiernos alrededor del mundo.