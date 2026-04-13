"Tendremos jornadas laborales de tres días, no es necesario trabajar cinco": SEO de Zoom

El director ejecutivo de Zoom Video Communications, Eric Yuan, planteó que el esquema tradicional de trabajo de cinco días semanales podría quedar atrás antes de que termine la década. Según explicó en una entrevista reciente con The Wall Street Journal, la evolución tecnológica permitiría reducir la carga laboral hasta tres días a la semana en un plazo cercano a 2031.

Durante la conversación, Yuan fue directo al cuestionar la vigencia del modelo actual. Señaló que no considera necesario mantener jornadas de cinco días y expresó su convicción de que, en los próximos años, la dinámica laboral cambiará de forma significativa. Este ajuste, indicó, no dependerá únicamente de decisiones empresariales, sino del avance de herramientas basadas en inteligencia artificial.

El ejecutivo atribuyó este posible cambio a la incorporación masiva de sistemas automatizados en el entorno laboral. De acuerdo con su planteamiento, las personas utilizarán “agentes digitales” capaces de ejecutar tareas repetitivas y operativas, lo que reducirá la necesidad de intervención humana constante en procesos cotidianos. Esta transformación, según su visión, abriría espacio para reorganizar el tiempo de trabajo sin afectar necesariamente la productividad.

Yuan respaldó su argumento con ejemplos concretos dentro de su propia compañía. En una de las llamadas de resultados financieros, el directivo utilizó una versión generada por inteligencia artificial de sí mismo para participar en la sesión, mostrando así el potencial de estas herramientas en entornos corporativos. Este tipo de aplicaciones, explicó, anticipa un escenario en el que la presencia física o incluso directa de las personas podría ser menos frecuente en determinadas tareas.



Para contextualizar su proyección, Yuan recurrió a un precedente histórico. Mencionó el caso de Henry Ford, quien a inicios del siglo XX introdujo la producción en cadena en la industria automotriz. Este cambio incrementó de forma notable la eficiencia, lo que permitió reducir la semana laboral de seis a cinco días sin disminuir los ingresos de los trabajadores. En su comparación, el CEO de Zoom sugiere que la inteligencia artificial podría generar un impacto equivalente en la actualidad.

A pesar de prever una reducción en los días de trabajo, Yuan aclaró que la tecnología no eliminará la actividad laboral. En su opinión, el trabajo seguirá siendo una parte relevante de la vida cotidiana, aunque con una distribución diferente del tiempo. El acceso a más horas libres, explicó, coexistirá con la necesidad de mantener la innovación y el desarrollo de nuevas ideas dentro de las organizaciones.

Las declaraciones del directivo se producen en un contexto global en el que múltiples empresas y gobiernos analizan modelos alternativos de jornada laboral. Experimentos con semanas más cortas han ganado atención en distintos sectores, especialmente a medida que la automatización y la digitalización continúan avanzando.

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En este escenario, la propuesta de Yuan se suma a una conversación más amplia sobre el futuro del trabajo. La combinación de inteligencia artificial, herramientas digitales y cambios en la cultura organizacional plantea interrogantes sobre cómo se estructurarán las jornadas laborales en los próximos años. Aunque no existe un consenso generalizado, las proyecciones apuntan a una transformación progresiva en la manera en que las personas distribuyen su tiempo entre trabajo y otras actividades.

La visión expuesta por el CEO de Zoom sitúa a la tecnología como el principal motor de este cambio, con la automatización de tareas como elemento clave para redefinir la duración de la semana laboral.