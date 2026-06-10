Este municipio de Antioquia tendrá la primera red pública para cargar vehículos eléctricos del país

El municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, anunció la implementación de la primera Red Pública de Carga para vehículos eléctricos en Colombia, una iniciativa desarrollada en alianza con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESur). El proyecto busca responder al crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en la subregión y fortalecer la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

¿Dónde cargar vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá?

En una primera fase, la red contará con tres estaciones de carga semirápida que operarán las 24 horas del día. Los puntos fueron ubicados en sectores estratégicos de alta afluencia como la Calle de la Buena Mesa, la Iglesia El Portal y las inmediaciones de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel.

La Administración municipal informó que la meta es alcanzar 20 estaciones de carga antes de finalizar el año. De momento, las estaciones disponible ofrecen una potencia de carga semirápida de 7 kilovatios (kW), diseñada para proteger la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos. Dependiendo de la capacidad de la batería y del nivel de carga inicial, el proceso completo puede tardar entre cuatro y ocho horas.

El servicio funcionará exclusivamente mediante el conector Estándar Tipo 2, establecido por la normatividad nacional. Los propietarios de vehículos que utilicen otro tipo de entrada deberán contar con adaptadores propios para acceder al sistema de carga.



Cada estación contará con un número visible de atención al usuario. La empresa Velttio será la encargada de brindar soporte técnico y resolver inquietudes relacionadas con pagos, funcionamiento de los equipos o sesiones de carga.

Estación pública para cargar vehículos eléctricos en Envigado. Foto: Alcaldía de Envigado.

Las zonas donde están ubicadas las estaciones serán de uso exclusivo para vehículos eléctricos con una sesión de carga activa. Las autoridades advirtieron que estará prohibido estacionar automotores que no estén utilizando el servicio autorizado a través de la plataforma.

"Es un día muy importante para la movilidad en Envigado, cualquier persona que necesita el servicio puede conectarse. Estamos impulsando la movilidad eléctrica en nuestro municipio, quienes quieran adquirir un vehículo eléctrico, no tengan miedo de hacerlo", señaló el alcalde de Envigado, Raúl Cardona.

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¿Cuánto vale cargar un vehículo eléctrico en el Valle de Aburrá?

En cuanto a las tarifas, el servicio tendrá un costo de $1.400 por kilovatio hora (kWh) consumido y una tarifa fija de $1.500 por cada sesión de carga. Además, la reserva de espacio tendrá un valor de $250 por minuto, aplicable únicamente durante el tiempo real de desplazamiento hacia la estación.

La misma tarifa por ocupación se cobrará cuando un vehículo permanezca estacionado más de 10 minutos después de finalizar la carga. Esta medida busca garantizar la rotación de los espacios y facilitar el acceso de otros usuarios a la infraestructura.

Pasos para acceder a carga de vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá

Para utilizar las estaciones será necesario descargar la aplicación móvil Velttio, disponible para dispositivos Android y iPhone. Desde la plataforma los usuarios podrán registrarse, recargar una billetera virtual, reservar espacios, monitorear el proceso de carga en tiempo real y realizar los pagos correspondientes.

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La aplicación también permitirá conocer la disponibilidad de los cargadores mediante un sistema de colores. Las estaciones aparecerán en verde cuando estén libres y en amarillo cuando se encuentren ocupadas o reservadas por otro usuario.