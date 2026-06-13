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Renault amplía su presencia regional: Autos y Motos, programa 13 de junio de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 13 de junio de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 13 de junio de 2026, estos fueron los temas:

  • Renault y el Grupo Astara firmaron su primer acuerdo de distribución para la marca francesa en Chile, un paso que marca el inicio de una alianza estratégica en un mercado clave para ambas compañías.
  • Motorysa presentó la segunda generación de la Mitsubishi Destinator, una SUV que llega al mercado equipada con un motor turbo de 1.5 litros y nuevas prestaciones tecnológicas.
  • En medio de la fiebre por el Mundial de fútbol, JetSmart anunció una alianza estratégica con el futbolista colombiano Jhon Arias, quien será la imagen oficial de su nueva campaña regional, La ilusión de volar.

Escuche el programa completo aquí:

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