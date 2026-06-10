EEUU culpa a BYD de ayudar al ejército de China: desde Pekín rechazan las acusaciones

El Departamento de Defensa de Estados Unidos actualizó su listado de empresas que, según sostiene Washington, tendrían vínculos con las fuerzas armadas chinas, incluyendo por primera vez al fabricante de carros eléctricos BYD, una de las marcas automotrices con mayor expansión internacional en los últimos años.

La decisión también alcanzó a gigantes tecnológicos como Alibaba, Baidu y Tencent, además de fabricantes de memorias y otras compañías vinculadas a sectores estratégicos como la inteligencia artificial y los semiconductores.

La publicación de esta lista se produjo pocas semanas después del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, en medio de los intentos de ambas potencias por mantener cierta estabilidad en una relación marcada por tensiones comerciales y tecnológicas.

Presidente Donald Trump y Xi Jinping Foto: AFP

¿Por qué Estados Unidos incluyó a BYD en esta lista?

El Pentágono no presentó nuevas pruebas públicas al anunciar la actualización del listado, pero reiteró que estas compañías presuntamente contribuyen al fortalecimiento militar chino.



Entre las empresas señaladas aparece BYD, fabricante de vehículos eléctricos que se ha convertido en uno de los principales competidores mundiales de Tesla y que mantiene una fuerte expansión en mercados de América Latina, Europa y Asia.

También fueron incorporadas o ratificadas otras firmas relevantes del ecosistema tecnológico chino, entre ellas:



Alibaba, referente del comercio electrónico.

Baidu, uno de los principales motores de búsqueda del país.

Tencent, propietaria de plataformas digitales y videojuegos.

ChangXin Memory Technologies.

Yangtze Memory Technologies.

El congresista republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara sobre China, afirmó que el objetivo de la actualización es alertar a empresas y entidades estadounidenses sobre los riesgos que, a juicio de Washington, representan estas compañías.

"Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense", manifestó.

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Asimismo, instó a las compañías estadounidenses a "dejar de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional" para evitar, según dijo, contribuir al fortalecimiento militar de China.

BYD ha sido un referente en la electrificación, junto con otras marcas. Foto: AFP

¿Qué respondió China frente a las acusaciones?

La reacción del Gobierno chino fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las designaciones realizadas por Washington y acusó a Estados Unidos de utilizar de manera excesiva el concepto de seguridad nacional para afectar a empresas del país asiático.

"China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional (...) y su poco juiciosa represión de las empresas chinas", declaró Lin Jian, portavoz de la cancillería china, durante una rueda de prensa.

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El funcionario pidió a Washington "corregir sus prácticas equivocadas" y cesar las medidas que, según Pekín, perjudican la competencia empresarial.

Baidu calificó los señalamientos como "completamente infundados" y aseguró que utilizará todos los mecanismos disponibles para lograr su exclusión del listado. Por su parte, Alibaba también cuestionó la decisión del Pentágono y aseguró que su incorporación constituye "un error".

"Alibaba Group no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil", señaló la empresa mediante un comunicado, en el que además advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales.