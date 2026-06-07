Debutan dos carros Nissan que competirán con Toyota, Volkswagen, Kia y más

Nissan presentó en Colombia las nuevas generaciones de los sedanes Sentra y Versa, dos modelos con los que buscará reforzar su presencia en un segmento que sigue mostrando crecimiento en el país y donde enfrentará a rivales como Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, Kia K4, Chevrolet Onix, Mazda 2 Sedán y Suzuki Dzire.

La llegada de estos modelos se produce en un momento favorable para los sedanes, categoría que registró 7.626 unidades vendidas durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento del 45 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de Fenalco y la Andi.

Carlos Felipe Caicedo, gerente de Dinissan Colombia, explicó que los nuevos modelos responden a las necesidades de consumidores que siguen buscando eficiencia, estabilidad, confort y tecnología en este tipo de vehículos.

“Hoy vemos un consumidor que sigue valorando atributos como eficiencia, comodidad, estabilidad, tecnología y seguridad. Con la llegada de los nuevos Nissan Sentra y Nissan Versa queremos responder a esas necesidades con vehículos que evolucionan junto al mercado y que mantienen el ADN de confiabilidad y respaldo que caracteriza a Nissan”, afirmó.



Nissan Sentra 2027 Foto: Nissan

¿Qué novedades trae el nuevo Nissan Sentra?

El Sentra llega al mercado colombiano con una renovación profunda que busca mantener vigente a uno de los sedanes compactos más tradicionales de la marca. El modelo conserva su propuesta de motor a gasolina, pero incorpora una imagen exterior más agresiva y una cabina con mayor protagonismo tecnológico.

Entre los elementos destacados aparecen:



Dos pantallas de 12,3 pulgadas para instrumentación y multimedia.

Compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Climatización automática.

Sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Versiones Advance y SR Platinum.

En la versión más equipada se añaden elementos como sistema de sonido Bose, techo corredizo eléctrico, iluminación ambiental, cargador inalámbrico y diferentes asistencias de seguridad adicionales.

Publicidad

El modelo mantiene el motor de gasolina de 2.0 litros, capaz de generar 145 caballos de potencia y 196 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT.

Nissan Sentra 2027 Foto: Nissan

¿Cómo cambia el Nissan Versa 2027?

El Versa también recibió una actualización significativa, especialmente en su diseño frontal y en los sistemas de conectividad disponibles para los usuarios.

El sedán subcompacto conserva una de las propuestas más reconocidas de Nissan dentro del mercado colombiano, pero ahora incorpora una imagen renovada y nuevas configuraciones tecnológicas.

Publicidad

Desde las versiones de entrada incorpora pantalla táctil, conectividad inalámbrica para teléfonos inteligentes, control crucero y botón de encendido. Las variantes superiores agregan cuadro digital, acceso sin llave y una pantalla multimedia de mayor tamaño.

La versión Exclusive concentra la mayor parte de las novedades, incluyendo:



Pantalla central de 12,3 pulgadas.

Sistema de sonido Bose.

Cargador inalámbrico.

Climatizador automático.

Asistencias avanzadas a la conducción.

Nissan Versa 2027 Foto: Nissan

La estrategia de Nissan apunta a fortalecer su participación en dos categorías que siguen teniendo presencia dentro del mercado colombiano pese al crecimiento de las SUV.

Ambos modelos llegan importados desde México y mantienen motorizaciones de combustión tradicional. El Versa conserva el conocido motor de 1.6 litros con 122 caballos de potencia, disponible con transmisión manual o automática CVT según la versión seleccionada.