Un Volkswagen de hace 30 años recorrió 2.300 km con una tanqueada y humilló a híbridos chinos

Mientras fabricantes chinos anuncian cada vez más carros híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido capaces de superar los 1.000 kilómetros de autonomía, un experimento realizado con un Volkswagen de finales de los años noventa volvió a poner sobre la mesa el potencial que todavía pueden ofrecer algunos motores diésel en términos de eficiencia.

El protagonista fue un Volkswagen Passat B5 Variant de 1998 equipado con el conocido motor 1.9 TDI. Al volante estaba el youtuber alemán Offroadaventure, quien logró recorrer 2.345 kilómetros con un solo tanque de combustible durante un viaje entre Alemania y el norte de Suecia.

La cifra no solo supera ampliamente la autonomía anunciada por varios híbridos chinos recientes, sino que fue conseguida con un vehículo de casi tres décadas de antigüedad y más de 261.000 kilómetros acumulados.

¿Cómo logró este Volkswagen recorrer más de 2.300 kilómetros?

El recorrido comenzó en Hildesheim, Alemania, y terminó cerca del círculo polar ártico, en Suecia. La distancia entre ambos puntos equivale aproximadamente a viajar desde Sevilla hasta Múnich sin detenerse a cargar combustible.



Según explicó el creador de contenido, el Passat utilizado no recibió modificaciones profundas ni alteraciones mecánicas importantes. Sin embargo, sí incorporó varios ajustes enfocados exclusivamente en reducir el consumo.

Entre las medidas adoptadas estuvieron:



Instalación de tapacubos tipo Moon para mejorar la aerodinámica.

Uso de neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

Incremento de la presión de inflado.

Cambio a un aceite de motor de baja fricción 0W30.

Retiro de elementos externos como barras de techo y antena.

El resultado fue un consumo promedio cercano a los 3 litros cada 100 kilómetros durante todo el trayecto.

Volkswagen es una de las marcas más antiguas del mundo automotor. Foto: Unsplash

¿Por qué el Volkswagen Passat 1.9 TDI fue el elegido?

Offroadaventure explicó que buscaba un automóvil con características específicas para maximizar la eficiencia.

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El modelo debía cumplir con varios criterios:



Tener una carrocería baja para favorecer la aerodinámica.

Evitar formatos SUV por su mayor resistencia al aire.

Ofrecer suficiente capacidad para viajes largos.

Contar con una mecánica reconocida por su fiabilidad.

El Volkswagen Passat B5 familiar cumplía con esas condiciones. Además, el motor 1.9 TDI se convirtió durante años en uno de los propulsores más populares del Grupo Volkswagen gracias a su equilibrio entre consumo, desempeño y durabilidad.

Un resultado que superó a varios híbridos chinos

Durante los últimos meses, diversas marcas asiáticas han promocionado modelos híbridos enchufables capaces de recorrer más de 1.000 kilómetros combinando electricidad y gasolina.

Incluso algunos vehículos de autonomía extendida han elevado esas cifras.

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Sin embargo, los 2.345 kilómetros alcanzados por este Passat superan ampliamente esos registros. En el propio experimento se menciona que modelos como el BYD Seal 6 DM-i, uno de los híbridos enchufables más destacados del mercado chino, cuentan con depósitos de combustible cercanos a los 67 litros, mientras que el Volkswagen utilizó un tanque de 72 litros.

No obstante, el youtuber aclaró que esta no era la primera vez que lograba un resultado destacado con este vehículo. Un año antes había recorrido 1.913 kilómetros sin repostar utilizando el mismo automóvil y sin modificaciones específicas.

Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

¿Se trata del récord absoluto del Grupo Volkswagen?

Pese al impacto generado por la hazaña, el registro no representa la mejor marca conseguida por un vehículo del conglomerado alemán.

De acuerdo con lo relatado por Offroadaventure, el récord continúa en manos de otro familiar diésel del grupo: un Skoda Octavia TDI que logró recorrer alrededor de 2.800 kilómetros con un solo depósito de combustible.