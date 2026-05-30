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Expectativa por inversión automotriz en Antioquia: Autos y Motos, programa 30 de mayo de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 30 de mayo de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 30 de mayo de 2026, estos fueron los temas:

  • Kia y la FIFA marcaron un hito en su asociación global como socios oficiales de movilidad rumbo al Mundial 2026.
  • Geely Colombia fue reconocida por Geely International Corporation en la conferencia global de socios 2026 realizada en China.

  • Renault Group expresó su intención de invertir en el ensamble de un nuevo vehículo con tecnologías innovadoras en la planta de Envigado, Antioquia.

    Escuche el programa completo aquí:

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