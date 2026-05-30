Expectativa por inversión automotriz en Antioquia: Autos y Motos, programa 30 de mayo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 30 de mayo de 2026, estos fueron los temas:



Kia y la FIFA marcaron un hito en su asociación global como socios oficiales de movilidad rumbo al Mundial 2026.

como socios oficiales de movilidad rumbo al Mundial 2026. Geely Colombia fue reconocida por Geely International Corporation en la conferencia global de socios 2026 realizada en China.

Renault Group expresó su intención de invertir en el ensamble de un nuevo vehículo con tecnologías innovadoras en la planta de Envigado, Antioquia. Escuche el programa completo aquí: