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Iniciativa de formación para usuarios de motocicletas: Autos y Motos, programa 23 de mayo de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 23 de mayo de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 23 de mayo de 2026, estos fueron los temas:

  • En el acto de inauguración de la Feria de las Dos Ruedas se entregaron varios reconocimientos, entre ellos el galardón “Salvando Vidas”, otorgado a AKT por su campaña “Mi familia me espera”.
  • En el marco de la Feria de las Dos Ruedas, DiDi y Auteco presentaron “Avances de Consciencia”, una iniciativa de formación y pedagogía vial dirigida a usuarios y arrendadores de motocicletas.

  • AKT Motos presentó la nueva XRS-180, desarrollada en alianza con Bonch, con la que busca fortalecer su presencia en el segmento premium de motocicletas automáticas.

    Escuche el programa completo aquí:

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