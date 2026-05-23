Iniciativa de formación para usuarios de motocicletas: Autos y Motos, programa 23 de mayo de 2026

Actualizado: 23 de may, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 23 de mayo de 2026, estos fueron los temas:
- En el acto de inauguración de la Feria de las Dos Ruedas se entregaron varios reconocimientos, entre ellos el galardón “Salvando Vidas”, otorgado a AKT por su campaña “Mi familia me espera”.
- En el marco de la Feria de las Dos Ruedas, DiDi y Auteco presentaron “Avances de Consciencia”, una iniciativa de formación y pedagogía vial dirigida a usuarios y arrendadores de motocicletas.
AKT Motos presentó la nueva XRS-180, desarrollada en alianza con Bonch, con la que busca fortalecer su presencia en el segmento premium de motocicletas automáticas.
Escuche el programa completo aquí: