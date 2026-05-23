Iniciativa de formación para usuarios de motocicletas: Autos y Motos, programa 23 de mayo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 23 de mayo de 2026, estos fueron los temas:



En el acto de inauguración de la Feria de las Dos Ruedas se entregaron varios reconocimientos, entre ellos el galardón “Salvando Vidas”, otorgado a AKT por su campaña “Mi familia me espera”.

En el marco de la Feria de las Dos Ruedas, DiDi y Auteco presentaron “Avances de Consciencia” , una iniciativa de formación y pedagogía vial dirigida a usuarios y arrendadores de motocicletas.

, una iniciativa de formación y pedagogía vial dirigida a usuarios y arrendadores de motocicletas. AKT Motos presentó la nueva XRS-180, desarrollada en alianza con Bonch, con la que busca fortalecer su presencia en el segmento premium de motocicletas automáticas. Escuche el programa completo aquí: