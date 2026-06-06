Disminuye el uso del transporte masivo en el país: Autos y Motos, programa 6 de junio de 2026

Actualizado: 6 de jun, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 6 de junio de 2026, estos fueron los temas:
- Según cifras de la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del DANE, los sistemas integrados de transporte masivo registraron una disminución del 7,6 % en el número de usuarios durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el último trimestre de 2025.
- Continental reafirma su sólida presencia en Colombia a través de una red de más de 500 puntos de venta en todo el país, consolidándose como el cuarto fabricante de neumáticos más grande del mundo.
En el marco de sus 55 años de operación, Auto financiera fortalece su modelo de ahorro programado en Colombia, una alternativa al crédito tradicional que actualmente permite la entrega de cerca de 500 vehículos mensuales en el país.
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