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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

Consulte aquí todos los resultados oficiales de la Lotería de Medellín del viernes 17 de abril de 2026, sorteo 4830.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Foto: Facebook Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4830, realizado el viernes 17 de abril de 2026, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en el país. En esta ocasión, el premio mayor de $16.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la noche.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo 4830 distribuyó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías, aumentando las oportunidades de acierto para los participantes. Este fue el listado completo:

Recomendaciones para los jugadores

Quienes adquirieron un billete para este sorteo deben revisar con atención tanto el número como la serie, ya que cualquier coincidencia puede representar un premio.

Para confirmar los resultados, se recomienda acudir a los canales oficiales de la Lotería de Medellín, donde también se encuentra disponible la imagen oficial del sorteo.

Asimismo, es posible consultar o revivir la transmisión completa a través de sus plataformas digitales autorizadas, garantizando así la verificación de todos los resultados de esta jornada.

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