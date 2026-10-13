Lotería de Cundinamarca, resultados del sorteo hoy martes 13 de octubre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el martes 13 de octubre de 2026 el sorteo 4824, en el que entregó un premio mayor de $10.000 millones. Según los resultados suministrados para esta jornada, el número ganador fue el XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, el sorteo incluyó diferentes premios secos, con montos de $500 millones, $300 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Los participantes pueden consultar los números y las series para comprobar si sus billetes resultaron ganadores.

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¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, la jornada se traslada al martes, a la misma hora.

La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la entidad. Los billetes se comercializan mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en los canales habilitados.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que tengan un billete ganador deben cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el dinero. De acuerdo con la información suministrada, el plazo máximo es de 30 días contados desde la fecha del sorteo.

Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos y elementos:



El billete original, en perfecto estado.

El documento de identidad del ganador.

El billete no debe presentar alteraciones, deterioro ni rayones que puedan afectar su validación. También se recomienda consultar con la entidad los requisitos y procedimientos vigentes antes de iniciar la reclamación.

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Los premios están sujetos, cuando corresponda, a un impuesto del 17 % sobre su valor nominal. La retención se realiza al momento del pago por parte de la lotería responsable o del operador autorizado.

Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de esta entidad se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

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Desde entonces, la lotería ha formado parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los registros históricos de la Nación.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios general informado para la lotería contempla un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios secos:



Mega Seco El Tunjo de Oro: $300 millones; por fracción, $100 millones.

$300 millones; por fracción, $100 millones. Seco La Guaca Secreta: $100 millones; por fracción, $33.333.333.

$100 millones; por fracción, $33.333.333. Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.

por fracción, $6.666.667. Quince secos de $10 millones: por fracción, $3.333.333.

por fracción, $3.333.333. Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Sin embargo, estos valores y cantidades no coinciden completamente con los resultados suministrados para el sorteo 4824 del 13 de octubre de 2026. Mientras el plan general señala un premio mayor de $6.000 millones, la información específica de esta jornada reporta $10.000 millones, además de diferencias en las categorías y cantidades de premios secos.

Por esta razón, quienes deseen comprobar si ganaron deben consultar la imagen oficial y los resultados correspondientes al sorteo 4824 antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.