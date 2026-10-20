En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / David Bisbal llega a Bogotá con “Eternos”: una noche de clásicos y grandes éxitos

David Bisbal llega a Bogotá con “Eternos”: una noche de clásicos y grandes éxitos

El artista español se presentará el 21 de octubre en Bogotá con un espectáculo que combina clásicos del pop iberoamericano, éxitos de su carrera y una ambiciosa puesta en escena.

David Bisbal
David Bisbal //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La cuenta regresiva comenzó para el esperado regreso de David Bisbal a Colombia. El próximo 21 de octubre, el cantante español llegará al Movistar Arena de Bogotá con su “Tour Eternos 2026”, una gira que ha conquistado al público latinoamericano con noches multitudinarias, entradas agotadas y una propuesta musical que conecta distintas generaciones.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Tras brillar en Santiago de Chile, emocionar al público de Lima y protagonizar una presentación con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Bisbal se prepara para reencontrarse con sus seguidores colombianos en uno de los espectáculos más ambiciosos de su trayectoria.

Últimas noticias

Jay Wheeler.jpg
Entretenimiento

Jay Wheeler llegará a Bogotá con su LVF World Tour

Blessd (2).jpg
Entretenimiento

Blessd hace historia en México con show con más de 20.000 espectadores

Publicidad

“Eternos”: clásicos del pop con una mirada contemporánea

El concierto presentará en vivo el universo de ETERNOS, su más reciente álbum, en el que el artista revisita grandes canciones de la era dorada del pop iberoamericano con arreglos y una interpretación adaptados a los nuevos tiempos.

Temas emblemáticos como Vivir Así Es Morir De Amor, Amor Eterno y Te Quiero, Te Quiero harán parte de una propuesta que rinde homenaje a canciones que han acompañado a varias generaciones y que conservan su vigencia en la memoria musical colectiva.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El repertorio también incluirá algunos de los éxitos más representativos de sus 25 años de carrera, entre ellos Ave María, Bulería y Dígale, canciones fundamentales para entender la trayectoria del artista español y su conexión con el público latinoamericano.

Publicidad

David Bisbal.jpg
David Bisbal //
Foto: AFP

Una noche de nostalgia, energía y grandes éxitos

Con música en vivo, una producción de gran formato y su reconocida potencia vocal, David Bisbal propone una experiencia que combina elegancia, emoción y celebración. El concepto de Eternos lo acerca a la figura del crooner moderno, capaz de reinterpretar clásicos sin perder la identidad artística que ha definido su carrera.

Publicidad

El próximo 21 de octubre, el Movistar Arena será escenario de este encuentro musical, en el que la nostalgia de los grandes clásicos convivirá con la energía de los éxitos que han consolidado a Bisbal como una de las figuras destacadas del pop latino. Bogotá se suma así a una gira internacional que celebra la música, los recuerdos y una trayectoria de un cuarto de siglo.

Relacionados

David Bisbal

Publicidad

Publicidad

Publicidad