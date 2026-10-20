David Bisbal llega a Bogotá con “Eternos”: una noche de clásicos y grandes éxitos

La cuenta regresiva comenzó para el esperado regreso de David Bisbal a Colombia. El próximo 21 de octubre, el cantante español llegará al Movistar Arena de Bogotá con su “Tour Eternos 2026”, una gira que ha conquistado al público latinoamericano con noches multitudinarias, entradas agotadas y una propuesta musical que conecta distintas generaciones.

Tras brillar en Santiago de Chile, emocionar al público de Lima y protagonizar una presentación con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Bisbal se prepara para reencontrarse con sus seguidores colombianos en uno de los espectáculos más ambiciosos de su trayectoria.

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“Eternos”: clásicos del pop con una mirada contemporánea

El concierto presentará en vivo el universo de ETERNOS, su más reciente álbum, en el que el artista revisita grandes canciones de la era dorada del pop iberoamericano con arreglos y una interpretación adaptados a los nuevos tiempos.

Temas emblemáticos como Vivir Así Es Morir De Amor, Amor Eterno y Te Quiero, Te Quiero harán parte de una propuesta que rinde homenaje a canciones que han acompañado a varias generaciones y que conservan su vigencia en la memoria musical colectiva.

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El repertorio también incluirá algunos de los éxitos más representativos de sus 25 años de carrera, entre ellos Ave María, Bulería y Dígale, canciones fundamentales para entender la trayectoria del artista español y su conexión con el público latinoamericano.

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David Bisbal // Foto: AFP

Una noche de nostalgia, energía y grandes éxitos

Con música en vivo, una producción de gran formato y su reconocida potencia vocal, David Bisbal propone una experiencia que combina elegancia, emoción y celebración. El concepto de Eternos lo acerca a la figura del crooner moderno, capaz de reinterpretar clásicos sin perder la identidad artística que ha definido su carrera.

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El próximo 21 de octubre, el Movistar Arena será escenario de este encuentro musical, en el que la nostalgia de los grandes clásicos convivirá con la energía de los éxitos que han consolidado a Bisbal como una de las figuras destacadas del pop latino. Bogotá se suma así a una gira internacional que celebra la música, los recuerdos y una trayectoria de un cuarto de siglo.