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David Bisbal regresó a Bogotá con un espectáculo dedicado a sus fans colombianos

Con una puesta en escena de gran formato, Bisbal recorrió algunos de los temas que han marcado sus 25 años de carrera, mientras presentó una nueva faceta artística.

David Bisbal en Bogotá.jpg
David Bisbal en Bogotá //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 22 de oct, 2026

Nueve años después de su última presentación en la capital colombiana, David Bisbal regresó a Bogotá para reencontrarse con sus seguidores en una noche cargada de emoción, música y nostalgia. El artista español se presentó en el Movistar Arena como parte de su gira “TOUR ETERNOS 2026”, con un espectáculo que combinó los clásicos de su trayectoria con las canciones de su más reciente álbum, ETERNOS.

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Con una puesta en escena de gran formato, Bisbal recorrió algunos de los temas que han marcado sus 25 años de carrera, mientras presentó una nueva faceta artística inspirada en los grandes crooners de la música iberoamericana. Canciones como Vivir Así Es Morir De Amor, Frente a Frente y Te Quiero, Te Quiero compartieron protagonismo con éxitos como Ave María, Bulería y Dígale.

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La presentación estuvo marcada por la elegancia, la fuerza vocal y la capacidad interpretativa del cantante, quien alternó momentos de gran energía con interpretaciones más íntimas. El público colombiano respondió cantando sus canciones y demostrando el vínculo que Bisbal ha construido con el país durante más de dos décadas.

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David Bisbal en Bogotá //
Foto: suministrada

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Música y solidaridad

Durante su visita a Bogotá, el artista también tuvo un gesto con quienes participaron en labores de apoyo a las víctimas del terremoto, al invitar al concierto a miembros de asociaciones de voluntarios. Además, en colaboración con el Colegio Reyes Católicos, se realizó una recogida de alimentos destinados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

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Tras su paso por Bogotá, el TOUR ETERNOS 2026 continuará por México, el Caribe y Estados Unidos, con más de 20 conciertos programados y una nueva etapa de la gira prevista para 2027 en España.

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