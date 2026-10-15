XM alerta por riesgo de apagón en Colombia: 15 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 15 de octubre de 2026:



Un grave accidente de un bus en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó cinco personas muertas y 64 heridas . Según la versión preliminar del conductor, cuatro hombres armados que se movilizaban en una camioneta habrían intentado detener el vehículo y, en medio de la situación, el bus terminó saliéndose de la carretera y volcándose. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos venezolanos que se dirigían hacia Perú y las autoridades investigan el posible intento de hurto.

. Según la versión preliminar del conductor, cuatro hombres armados que se movilizaban en una camioneta habrían intentado detener el vehículo y, en medio de la situación, el bus terminó saliéndose de la carretera y volcándose. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos venezolanos que se dirigían hacia Perú y las autoridades investigan el posible intento de hurto. Dos policías resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Palermo, Huila . Las autoridades reportaron el lanzamiento de dos artefactos y posteriormente confirmaron que uno de ellos cayó en el patio de una vivienda ubicada a pocas cuadras de la estación, sin dejar civiles lesionados. Con este caso ya son siete los ataques con drones registrados en Huila durante los últimos meses.

. Las autoridades reportaron el lanzamiento de dos artefactos y posteriormente confirmaron que uno de ellos cayó en el patio de una vivienda ubicada a pocas cuadras de la estación, sin dejar civiles lesionados. Con este caso ya son siete los ataques con drones registrados en Huila durante los últimos meses. Colombia estuvo cerca de enfrentar un apagón nacional los días 28 y 29 de septiembre por falta de capacidad para cubrir la demanda de energía . El gerente de XM, Juan Carlos Morales, reveló que fue necesario recurrir a plantas que inicialmente no estaban previstas para generar electricidad y advirtió que una situación similar podría repetirse entre marzo y abril de 2027, cuando se espera la etapa más crítica del fenómeno de El Niño. A esto se suma la preocupación por la exposición de Air-e a los altos precios del mercado mayorista.

. El gerente de XM, Juan Carlos Morales, reveló que fue necesario recurrir a plantas que inicialmente no estaban previstas para generar electricidad y advirtió que una situación similar podría repetirse entre marzo y abril de 2027, cuando se espera la etapa más crítica del fenómeno de El Niño. A esto se suma la preocupación por la exposición de Air-e a los altos precios del mercado mayorista. El vendaval que golpeó a Funza dejó viviendas destechadas, árboles y postes caídos, además de daños en redes eléctricas y colegios . Las autoridades avanzan en un censo para determinar cuántas familias resultaron perjudicadas. Durante la madrugada comenzaron las visitas para establecer las ayudas que recibirán quienes perdieron parte de sus viviendas.

. Las autoridades avanzan en un censo para determinar cuántas familias resultaron perjudicadas. Durante la madrugada comenzaron las visitas para establecer las ayudas que recibirán quienes perdieron parte de sus viviendas. Las fuertes lluvias están afectando el avance de algunas obras en Bogotá, aunque el IDU mantiene sus cronogramas para proyectos como la avenida 68 . Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, reconoció que los aguaceros obligan a detener maquinaria y retrasan algunas actividades. Sobre la avenida 68, aseguró que varios grupos de obra ya superan el 90 % de ejecución y que cinco de los nueve grupos serán habilitados durante este año, mientras los frentes más atrasados quedarán terminados en 2027.

. Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, reconoció que los aguaceros obligan a detener maquinaria y retrasan algunas actividades. Sobre la avenida 68, aseguró que varios grupos de obra ya superan el 90 % de ejecución y que cinco de los nueve grupos serán habilitados durante este año, mientras los frentes más atrasados quedarán terminados en 2027. El Fondo Milagro comenzará a operar con $624.000 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto . Entre las primeras acciones estarán las demoliciones de viviendas gravemente afectadas, mientras Transparencia por Colombia alertó que entre agosto y octubre identificó 768 contratos relacionados con la emergencia por más de $201.800 millones. La organización pidió reforzar la publicación de contratos, las auditorías independientes y el seguimiento a la asignación de los recursos.

. Entre las primeras acciones estarán las demoliciones de viviendas gravemente afectadas, mientras Transparencia por Colombia alertó que entre agosto y octubre identificó 768 contratos relacionados con la emergencia por más de $201.800 millones. La organización pidió reforzar la publicación de contratos, las auditorías independientes y el seguimiento a la asignación de los recursos. Air-e enfrenta una alta exposición a los precios de la bolsa de energía justo antes de la etapa más crítica del fenómeno de El Niño. La compañía tiene contratado apenas cerca de una cuarta parte de la energía que necesitará durante el primer trimestre de 2027, por lo que podría verse obligada a comprar buena parte del faltante en el mercado mayorista, donde se esperan precios elevados. Gremios del sector advierten sobre un posible “apagón financiero”, mientras la Liga de Usuarios del Caribe pide al Estado inyectar más recursos para evitar que la crisis termine trasladándose a las tarifas de los usuarios.

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