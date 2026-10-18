Alcaldía de Limoges, en Francia, terminó en llamas durante las protestas del sábado

El incendio que destrozó la alcaldía de Limoges, en el oeste de Francia, durante la violencia que estalló el sábado al margen de una jornada de manifestaciones contra el alto costo de la vida, quedó "controlado", anunciaron este domingo las autoridades.

"El incendio fue provocado deliberadamente", denunció Maurice Barate, delegado del gobierno en el departamento de Haute-Vienne, donde se ubica Limoges. Según él, "una horda salvaje" provocó el siniestro, que dañó gravemente el edificio del siglo XIX y causó numerosos destrozos en la ciudad.

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La parte histórica del edificio, cuyo tejado se derrumbó, está "prácticamente destruida al 100%" por dentro; solo la parte trasera del Ayuntamiento, de construcción moderna, pudo ser preservada por los bomberos, precisó el prefecto.

Unas 5.000 personas, entre ellas varios cientos de individuos "radicalizados y extremadamente violentos" según las autoridades, participaron en la manifestación del sábado en la ciudad, que se enmarcaba en una movilización celebrada a nivel nacional contra el aumento del coste de la vida.



Muchas tiendas del centro de la urbe fueron saqueadas y "grupos concentrados" en la zona "atacaron, a veces de forma violenta" a algunas personas, señaló la fiscal de Limoges, Emilie Abrantes, en un comunicado, en el que dio cuenta de 17 detenidos.

De París a Marsella, la jornada de movilización contra la "carestía de la vida" reunió a cientos de miles de franceses el sábado, a seis meses de las elecciones presidenciales, pero concluyó con enfrentamientos y escenas de caos de una intensidad poco frecuente en numerosos puntos del país.