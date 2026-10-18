En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Alcaldía de Limoges, en Francia, terminó en llamas durante las protestas del sábado

Alcaldía de Limoges, en Francia, terminó en llamas durante las protestas del sábado

El incendio que destrozó la alcaldía de Limoges, en el oeste de Francia, durante la violencia que estalló el sábado al margen de una jornada de manifestaciones.

manifestaciones3.jpg
Una oficina de turismo en la ciudad de Lyon fue incendiada
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

El incendio que destrozó la alcaldía de Limoges, en el oeste de Francia, durante la violencia que estalló el sábado al margen de una jornada de manifestaciones contra el alto costo de la vida, quedó "controlado", anunciaron este domingo las autoridades.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

"El incendio fue provocado deliberadamente", denunció Maurice Barate, delegado del gobierno en el departamento de Haute-Vienne, donde se ubica Limoges. Según él, "una horda salvaje" provocó el siniestro, que dañó gravemente el edificio del siglo XIX y causó numerosos destrozos en la ciudad.

Últimas noticias

Papa León XIV sonríe frente a un atril transparente y un micrófono durante el Ángelus en el Vaticano
Mundo

Primera aparición pública del papa León XIV tras su cirugía de cáncer: así rezó el ángelus

Incendio se propagó este sábado 17 de octubre en la base militar canadiense de Wainwright.
Mundo

Un grave incendio en una base militar canadiense de Alberta causa muertos y heridos

Publicidad

La parte histórica del edificio, cuyo tejado se derrumbó, está "prácticamente destruida al 100%" por dentro; solo la parte trasera del Ayuntamiento, de construcción moderna, pudo ser preservada por los bomberos, precisó el prefecto.

Unas 5.000 personas, entre ellas varios cientos de individuos "radicalizados y extremadamente violentos" según las autoridades, participaron en la manifestación del sábado en la ciudad, que se enmarcaba en una movilización celebrada a nivel nacional contra el aumento del coste de la vida.

Muchas tiendas del centro de la urbe fueron saqueadas y "grupos concentrados" en la zona "atacaron, a veces de forma violenta" a algunas personas, señaló la fiscal de Limoges, Emilie Abrantes, en un comunicado, en el que dio cuenta de 17 detenidos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De París a Marsella, la jornada de movilización contra la "carestía de la vida" reunió a cientos de miles de franceses el sábado, a seis meses de las elecciones presidenciales, pero concluyó con enfrentamientos y escenas de caos de una intensidad poco frecuente en numerosos puntos del país.

Relacionados

Protestas en Francia

Francia

Publicidad

Publicidad

Publicidad