Disturbios en Barcelona: 128 detenidos, 73 de ellos menores, tras una protesta convocada por TikTok

Un total de 128 jóvenes fueron detenidos, 73 de ellos menores de edad, y 15 agentes de policía resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, durante los disturbios registrados la tarde del sábado en Barcelona. Así lo indicó este domingo el último balance de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña.

Balance de los disturbios en Barcelona

Según el recuento más reciente de los Mossos d’Esquadra, los incidentes dejaron un saldo de 128 detenidos. De ese total, 73 son menores de edad. En cuanto a los agentes, quince policías resultaron heridos y cuatro de ellos presentan lesiones graves.

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Los daños materiales también fueron considerables. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios, en los que debieron intervenir los bomberos.

Material decomisado por los Mossos

Durante el operativo, la policía catalana decomisó armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos.



Una protesta no comunicada convocada en redes sociales

La concentración no había sido comunicada a las autoridades y reunió en la céntrica plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, cerca de 600 según se informó. La mayoría de los asistentes vestía de color negro.

La convocatoria circuló especialmente por la red social TikTok y fue similar a las de otras protestas registradas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, algunas de las cuales han derivado en incidentes violentos.

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Saqueos, barricadas y quema de mobiliario urbano

La concentración derivó en saqueos, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Los incidentes se fueron intensificando a medida que avanzaba la tarde.

Ataques a locales comerciales

Grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, destrozaron los escaparates de varios locales comerciales, entre ellos establecimientos de electrónica, ropa y calzado y ópticas. Posteriormente saquearon la mercancía que había en su interior.

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Incendios y barricadas en las calles

De forma paralela, los manifestantes prendieron fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas. También montaron barricadas con contenedores de basura, así como con motos y bicicletas que ardían.

Despliegue policial y de bomberos

Además de los efectivos antidisturbios, la policía catalana debió activar varios equipos de extinción de incendios de los bomberos. Asimismo, desplegó un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada uno de los puntos afectados.

Las acciones violentas se prolongaron hasta las 22:00, hora local, momento en que se dieron por extinguidos los incendios que seguían ardiendo en las calles de la ciudad.

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Qué se sabe de los detenidos y de las protestas similares en Europa

De los 128 detenidos, 73 son menores de edad, una cifra que supera la mitad del total. La convocatoria a través de TikTok guarda similitud con las que han dado origen a protestas en otras ciudades europeas, especialmente en Francia, donde algunas concentraciones convocadas por redes sociales han terminado en hechos violentos.

Los Mossos d’Esquadra facilitaron este domingo el último balance de los hechos, que incluye el número de detenidos, los agentes heridos, los comercios afectados y los incendios atendidos por los bomberos.