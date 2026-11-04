Inmigrantes colombianos y venezolanos regularizados encabezan altas laborales en España

Trabajadores de Colombia y Venezuela encabezan las afiliaciones a la Seguridad Social española relacionadas con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que comenzó en abril.

Según los datos acumulados hasta finales de octubre, el número de altas laborales de extranjeros llegó a 490.586. El 27,6 % correspondía a colombianos y el 15,7 % a venezolanos, detalló la Seguridad Social este jueves.

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Del total de todos los ocupados inmigrantes, el 75,2 % están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que un 5,9 % lo están en el de autónomos, es decir, por cuenta propia. Por sexo, el 59,7 % son hombres; y el 40,3 %, mujeres.

En octubre siguió el dinamismo del empleo extranjero, acentuado con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, con 63.899 afiliados más, para situarse cerca de los 3,7 millones de registros en la Seguridad Social.



Nuevo récord nacional de ocupados

El mercado laboral español marcó en octubre un nuevo récord, con 22,62 millones de ocupados, tras sumar 186.612 afiliados de media a la Seguridad Social, el mayor incremento para un mes como este de la serie histórica gracias al tirón de la educación.

En cuanto al desempleo, aumentó en 43.128 personas, hasta los 2,42 millones, en el mayor incremento de octubre desde la pandemia, "en un contexto de elevada incorporación al mercado laboral", según los datos publicados hoy por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social.

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En la comparativa anual, de octubre a octubre, el desempleo bajó en 21.133 personas (el 0,86 % menos), mientras que el empleo sumó 784.573 afiliados, con un ritmo anual del 3,6 %.

La educación tira del empleo

En los datos de afiliados, el mayor avance de octubre fue en la educación, con 165.994 más, en coincidencia con el comienzo del curso académico, mientras que el descenso más acusado se dio en la hostelería, con 44.974 ocupados menos, tras la importante campaña turística veraniega.

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Por sexo, el empleo avanzó más entre las mujeres, con 131.934 afiliadas más, hasta superar los 10,7 millones. Entre los hombres, la afiliación sumó 54.678, hasta 11,9 millones.

Las mujeres afiliadas representan ya el 47,4 % del total.

En cuanto al régimen de los trabajadores autónomos, subieron 17.963 en octubre, hasta superar los 3,5 millones por primera vez; y aumentan 79.163 en la comparativa anual.

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Por el contrario, el número de desempleados se incrementó entre aquellos procedentes del sector servicios (26.853 más), pero también de la industria (1.911 más) y la agricultura (1.547 más), en tanto que apenas varió en la construcción (102 más). EFE