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Tragedia en una cancha de fútbol en EE. UU.: conductor irrumpe en el campo y mata a dos personas

Una jornada de un partido juvenil terminó en una tragedia en el complejo deportivo Scheels Stryker, en Wichita, Kansas, luego de que una camioneta negra ingresara a un campo de fútbol y embistiera a varias personas.

Camioneta irrumpió en un partido y dejó dos muertos en Estado Unidos.
Camioneta irrumpió en un partido y dejó dos muertos en Estado Unidos. Captura de pantalla video redes sociales // Resolución de la imagen mejorada con IA.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Un niño y un adulto murieron y otras dos personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor irrumpiera con su vehículo en un campo de fútbol en Wichita (Kansas), según informaron las autoridades.

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Además reportaron que alrededor de 13 personas fueron golpeadas por el vehículo. Al menos seis sufrieron heridas graves y otras presentaron lesiones que no ponían en riesgo su vida. Por lo menos 11 afectados fueron trasladados a centros hospitalarios.

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El incidente ocurrió en el complejo deportivo Stryker, donde familias atendían a un partido de fútbol alrededor de las 3:25 p. m.

El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, señaló en una conferencia de prensa que el conductor, que viajaba con dos menores en el vehículo, descrito por el medio KWCH como una camioneta negra, se encuentra bajo custodia.

Hasta el momento, no se ha establecido a qué velocidad circulaba el vehículo ni cómo ingresó exactamente al campo. El
capitán Moses pidió a quienes tengan grabaciones del incidente que las entreguen a los investigadores.

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De acuerdo a testimonios recopilados por medios locales, las personas presentes en el complejo deportivo describen momentos de pánico. Declaraciones citadas por los noticieros de personas que se encontraba en el lugar para asistir a un partido cercano de fútbol de señalan que el conductor aceleró el motor antes de irrumpir con el vehículo en el terreno de juego.

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Las dos víctimas mortales, que fallecieron en el lugar del incidente, aún no han sido identificadas. La policía continúa investigando y señaló que no existe una amenaza mayor para la comunidad. "Esto es una tragedia", declaró Moses. Las actividades en el complejo deportivo fueron canceladas por el Ayuntamiento de Wichita hasta nuevo aviso.

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