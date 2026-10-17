Tres ataques en 24 horas en el Huila: Noticias de la Mañana, 17 de octubre 2026

Este sábado, 17 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Un atentado contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez dejó muerto a Felipe López Gutiérrez, integrante de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. El exmandatario salió ileso y la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

El exmandatario salió ileso y la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables. El Huila volvió a registrar ataques contra la fuerza pública . En Teruel fueron lanzados cinco artefactos explosivos mediante drones contra la estación de Policía, dejando un uniformado herido, mientras que en Íquira se presentó otro hostigamiento. Las autoridades determinaron medidas especiales de seguridad en varios municipios del departamento.

. En Teruel fueron lanzados cinco artefactos explosivos mediante drones contra la estación de Policía, dejando un uniformado herido, mientras que en Íquira se presentó otro hostigamiento. Las autoridades determinaron medidas especiales de seguridad en varios municipios del departamento. El Fondo Milagro presentó su primer balance tras el terremoto del 10 de agosto . La iniciativa reportó más de 54.500 millones de pesos en donaciones privadas y ayudas humanitarias para más de 48.000 personas. También avanza la recuperación de instituciones educativas y de salud y proyectos de vivienda en varias de las zonas afectadas.

. La iniciativa reportó más de 54.500 millones de pesos en donaciones privadas y ayudas humanitarias para más de 48.000 personas. También avanza la recuperación de instituciones educativas y de salud y proyectos de vivienda en varias de las zonas afectadas. El Gobierno abrió una polémica por los cambios en el Museo Nacional, donde fueron retiradas imágenes de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo , además de piezas relacionadas con el feminismo , la comunidad LGBTIQ+ , la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz . El Ministerio de Cultura señaló que revisará la museología y curaduría de los espacios bajo su administración.

, además de piezas relacionadas con el , la , la y el . El Ministerio de Cultura señaló que revisará la museología y curaduría de los espacios bajo su administración. La exasesora presidencial Eva Ferrer deberá entregar el 21 de octubre ante la Fiscalía pruebas relacionadas con sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción. Su defensa pidió que se abra una línea específica de investigación para esclarecer los señalamientos realizados recientemente y diferenciarla del proceso por los audios filtrados.

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