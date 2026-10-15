Así puede lograr un maquillaje natural y luminoso sin dedicarle mucho tiempo a su rutina

Conseguir un maquillaje fresco no requiere una rutina extensa ni técnicas complejas. La elección de productos versátiles y fáciles de aplicar permite unificar visualmente el tono de la piel, dar color al rostro y aportar brillo en pocos pasos, sin perder de vista las preferencias personales.

Esta tendencia ha impulsado propuestas que priorizan las texturas ligeras y los acabados naturales, pensadas para acompañar diferentes momentos del día. Bajo esta perspectiva, el maquillaje deja de ser exclusivo de las ocasiones especiales y se convierte en una alternativa para quienes buscan resaltar sus facciones sin invertir demasiado tiempo frente al espejo.

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Una de las propuestas que sigue esta línea es Studio Radiance Skin Tint Stick, de M·A·C, una base de maquillaje en barra que combina características del maquillaje tradicional con ingredientes asociados al cuidado de la piel. Su objetivo es ayudar a unificar el tono del rostro y proporcionar luminosidad, con una cobertura ligera que permite conservar una apariencia similar a la de la piel natural.

Tres productos para una rutina de maquillaje rápida

La clave para simplificar el maquillaje está en elegir productos que cumplan funciones específicas y que puedan combinarse sin necesidad de realizar demasiados pasos. En ese sentido, la iniciativa M·A·C in a Minute plantea una rutina práctica con tres productos para conseguir un look fresco y luminoso.



El primer paso consiste en aplicar Studio Radiance Skin Tint Stick, que permite trabajar la cobertura de acuerdo con las necesidades de cada persona. Su fórmula contiene un 73 % de ingredientes para el cuidado de la piel, incluidos extractos de semilla de rábano daikon y açaí. Además, ofrece hidratación inmediata y prolongada.

El producto está disponible en 13 tonos y promete hasta 24 horas de duración, control de grasa y resistencia al sudor y la humedad. Su acabado suavemente luminoso busca aportar uniformidad sin generar una sensación de cobertura pesada. Para aplicarlo, se pueden utilizar las yemas de los dedos o la brocha 171S Smooth-Edge All Over Face Brush, según la preferencia y el resultado deseado.

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Después de preparar la piel, el siguiente paso es incorporar Glow Play Blush, un rubor que aporta color a las mejillas y ayuda a darle una apariencia más fresca al rostro. La intensidad puede ajustarse de acuerdo con el estilo de maquillaje que se quiera conseguir, desde un resultado discreto hasta uno con mayor presencia de color.

Para finalizar, Lipglass Air permite añadir brillo a los labios. Este producto completa la propuesta con un acabado luminoso que acompaña el resto del maquillaje sin necesidad de sumar demasiados elementos a la rutina.