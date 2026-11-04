Bla Bla Blu, programa completo del 3 de noviembre de 2026

Actualizado: 4 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 3 de noviembre de 2026:
- El acordeonero Checho Geles y el cantante Juan Gómez hablaron sobre el nuevo lanzamiento de 'La Dinastía': 'Parrandeando con las de Omar Geles'. Además, contaron cómo nació esta idea y recordaron el camino para que fuera una realidad.
- El astrónomo Germán Puerta hizo un especial sobre los viajes a la Luna. También le preguntó a los oyentes si sabían que seis misiones espaciales, cada una con dos astronautas, han llegado a la superficie de la Luna.