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Bla Bla Blu, programa completo del 3 de noviembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 3 de noviembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 3 de noviembre de 2026:

  • El acordeonero Checho Geles y el cantante Juan Gómez hablaron sobre el nuevo lanzamiento de 'La Dinastía': 'Parrandeando con las de Omar Geles'. Además, contaron cómo nació esta idea y recordaron el camino para que fuera una realidad.
  • El astrónomo Germán Puerta hizo un especial sobre los viajes a la Luna. También le preguntó a los oyentes si sabían que seis misiones espaciales, cada una con dos astronautas, han llegado a la superficie de la Luna.

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