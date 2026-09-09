Álvaro Montero, figura con Boca: 9 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Santa Fe empató 0-0 con Vasco da Gama y definirá en Brasil su paso a semifinales de la Copa Sudamericana . El equipo cardenal generó varias de las oportunidades más claras, pero no logró convertir. Pablo Repetto reconoció que esperaba viajar con ventaja, aunque mantiene la confianza para el partido de vuelta del 15 de septiembre.

. El equipo cardenal generó varias de las oportunidades más claras, pero no logró convertir. Pablo Repetto reconoció que esperaba viajar con ventaja, aunque mantiene la confianza para el partido de vuelta del 15 de septiembre. Álvaro Montero fue figura en la victoria de Boca Juniors sobre São Paulo . El arquero colombiano realizó dos atajadas determinantes en el triunfo 1-0 por Sudamericana, horas después de conocer el fallecimiento de su abuela. Tras el encuentro viajó a Colombia para acompañar a su familia.

. El arquero colombiano realizó dos atajadas determinantes en el triunfo 1-0 por Sudamericana, horas después de conocer el fallecimiento de su abuela. Tras el encuentro viajó a Colombia para acompañar a su familia. Luis Javier Suárez marcó en la Champions League con Sporting de Lisboa . El delantero colombiano convirtió de penal frente al Galatasaray y llegó a cuatro partidos consecutivos anotando. Davinson Sánchez también fue titular con el conjunto turco.

. El delantero colombiano convirtió de penal frente al Galatasaray y llegó a cuatro partidos consecutivos anotando. Davinson Sánchez también fue titular con el conjunto turco. Liverpool remontó ante Atlético de Madrid en la Champions . Marcos Llorente adelantó al equipo español tras una asistencia de Julián Álvarez, pero Alexis Mac Allister marcó uno de los goles de la remontada inglesa días después de conocer que los reds no planean renovarle el contrato.

. Marcos Llorente adelantó al equipo español tras una asistencia de Julián Álvarez, pero Alexis Mac Allister marcó uno de los goles de la remontada inglesa días después de conocer que los reds no planean renovarle el contrato. Colombia se prepara para enfrentar a Portugal en el Mundial Femenino Sub-20. Carlos Paniagua destacó la importancia de corregir los errores del debut ante Costa Rica y confirmó que Maithe López ya está disponible para un partido que podría asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

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