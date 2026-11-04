David Ospina se despide del fútbol: 4 de noviembre de 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional y se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento . El arquero colombiano puso fin a una trayectoria que incluyó su paso por Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, además de 131 partidos con la Selección Colombia. Se recordaron algunas de sus atajadas más importantes ante figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Edinson Cavani, y compartieron testimonios de excompañeros que destacaron su profesionalismo y liderazgo.

. El arquero colombiano puso fin a una trayectoria que incluyó su paso por Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, además de 131 partidos con la Selección Colombia. Se recordaron algunas de sus atajadas más importantes ante figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Edinson Cavani, y compartieron testimonios de excompañeros que destacaron su profesionalismo y liderazgo. Eduardo Lara recordó cómo descubrió el talento de David Ospina cuando apenas comenzaba su carrera . El entrenador, que actualmente trabaja con la selección de El Salvador, contó que conoció al guardameta en las selecciones juveniles de Antioquia y decidió llevarlo a torneos internacionales pese a las dudas sobre su estatura. También recordó la generación colombiana de 2005, de la que surgieron figuras como Falcao García, Freddy Guarín y Pablo Armero, y reflexionó sobre los cambios en la relación entre los técnicos y la prensa deportiva.

. El entrenador, que actualmente trabaja con la selección de El Salvador, contó que conoció al guardameta en las selecciones juveniles de Antioquia y decidió llevarlo a torneos internacionales pese a las dudas sobre su estatura. También recordó la generación colombiana de 2005, de la que surgieron figuras como Falcao García, Freddy Guarín y Pablo Armero, y reflexionó sobre los cambios en la relación entre los técnicos y la prensa deportiva. Carlos 'el Pibe' Valderrama habló de los posibles reemplazos de James Rodríguez en la Selección Colombia . El exfutbolista reconoció la trayectoria del '10' y aseguró que los nuevos referentes deben demostrar su talento con la camiseta nacional. Entre los jugadores que mencionó estuvieron Jorge Carrascal, Yáser Asprilla, Jhon Arias y Rengifo, de Atlético Nacional. También explicó que decidió alejarse del fútbol después de un incidente con el árbitro Óscar Julián Ruiz, al considerar que había llegado el momento de cerrar esa etapa.

. El exfutbolista reconoció la trayectoria del '10' y aseguró que los nuevos referentes deben demostrar su talento con la camiseta nacional. Entre los jugadores que mencionó estuvieron Jorge Carrascal, Yáser Asprilla, Jhon Arias y Rengifo, de Atlético Nacional. También explicó que decidió alejarse del fútbol después de un incidente con el árbitro Óscar Julián Ruiz, al considerar que había llegado el momento de cerrar esa etapa. 'El Pibe' también destacó la trayectoria de David Ospina y respaldó su decisión de retirarse del fútbol profesional . El excapitán de la Selección Colombia aseguró que “se va un grande” y resaltó que el arquero haya decidido despedirse cuando sintió que su cuerpo se lo pedía. También recordó su seguridad bajo los tres palos y reconoció el aporte que hizo durante tantos años al combinado nacional, donde se consolidó como uno de sus principales referentes.

. El excapitán de la Selección Colombia aseguró que “se va un grande” y resaltó que el arquero haya decidido despedirse cuando sintió que su cuerpo se lo pedía. También recordó su seguridad bajo los tres palos y reconoció el aporte que hizo durante tantos años al combinado nacional, donde se consolidó como uno de sus principales referentes. Real Madrid remontó y derrotó 3-2 al AEK en Grecia con un gol de Federico Valverde en el tiempo de reposición . El conjunto español estuvo por debajo en el marcador, pero consiguió darle vuelta al resultado gracias a la anotación del uruguayo al minuto 90+2. Con esta victoria, el equipo llegó a 12 puntos y mantuvo su invicto en la Champions League.

. El conjunto español estuvo por debajo en el marcador, pero consiguió darle vuelta al resultado gracias a la anotación del uruguayo al minuto 90+2. Con esta victoria, el equipo llegó a 12 puntos y mantuvo su invicto en la Champions League. Millonarios y América de Cali se preparan para un partido decisivo en la lucha por la clasificación de la Liga BetPlay . El conjunto bogotano busca una victoria que le permita llegar a 29 puntos y asegurar su presencia entre los ocho mejores, mientras que América tiene la posibilidad de alcanzar el liderato.

. El conjunto bogotano busca una victoria que le permita llegar a 29 puntos y asegurar su presencia entre los ocho mejores, mientras que América tiene la posibilidad de alcanzar el liderato. Una pelea masiva en un partido juvenil de Brasil terminó con 51 expulsiones y se convirtió en una de las historias más insólitas de la jornada. El enfrentamiento ocurrió durante un encuentro entre Uberlândia y Mamoré, en el que participaron futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad.

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