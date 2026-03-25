Villa toma protagonismo en la selección: 25 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 25 de marzo de 2026:



La rueda de prensa de la Selección Colombia, encabezada por el técnico Néstor Lorenzo , dejó varias declaraciones sobre el presente del equipo y de jugadores como Sebastián Villa. Además, habló el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, sobre la actualidad de ese jugador colombiano.

, dejó varias declaraciones sobre el presente del equipo y de jugadores como Sebastián Villa. Además, habló el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, sobre la actualidad de ese jugador colombiano. La Selección Colombia enfrentará mañana a Selección de Croacia en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, desde las 6:30 de la tarde.

en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, desde las 6:30 de la tarde. Polémica por declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) , Ramón Jesurun, donde se refirió sobre el manejo arbitral en el fútbol colombiano. Además, el exárbitro Wilmer Barahona se pronunció sobre las declaraciones del dirigente.

, Ramón Jesurun, donde se refirió sobre el manejo arbitral en el fútbol colombiano. Además, el exárbitro Wilmer Barahona se pronunció sobre las declaraciones del dirigente. América de Cali se enfrentará a Llaneros FC por la fecha 13 de la Liga BetPlay, este partido se jugará a las 8:00 de la noche.

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