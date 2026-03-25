Villa toma protagonismo en la selección: 25 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 25 de marzo de 2026:
- La rueda de prensa de la Selección Colombia, encabezada por el técnico Néstor Lorenzo, dejó varias declaraciones sobre el presente del equipo y de jugadores como Sebastián Villa. Además, habló el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, sobre la actualidad de ese jugador colombiano.
- La Selección Colombia enfrentará mañana a Selección de Croacia en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, desde las 6:30 de la tarde.
- Polémica por declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, donde se refirió sobre el manejo arbitral en el fútbol colombiano. Además, el exárbitro Wilmer Barahona se pronunció sobre las declaraciones del dirigente.
- América de Cali se enfrentará a Llaneros FC por la fecha 13 de la Liga BetPlay, este partido se jugará a las 8:00 de la noche.
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