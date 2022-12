Saúl Ñíguez, estrella en Europeo Sub-21, amplía su contrato con Atlético de Madrid

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, subcampeón de la Eurocopa sub-21 y máximo goleador del torneo con cinco tantos, amplió su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2026, anunció el club rojiblanco.



El mediocampista ilicitano de 22 años amplía su contrato por cinco temporadas más, ya que tenía firmado un compromiso hasta 2021, y podrá completar 14 campañas en el primer equipo si cumple hasta el final de su compromiso, ya que debutó en 2012.



"Estoy muy contento porque en el Atleti somos una familia y no hay un sitio mejor en el que pueda estar", declaró el jugador ilicitano, asentado en el primer equipo rojiblanco durante las últimas tres temporadas.



Saúl llegó a la cantera del Atlético en 2007, en 2011 pasó al Atlético de Madrid B y un año después debutó con el primer equipo en un partido de Liga Europa contra el Besitkas turco en marzo de 2012, con apenas 17 años. La siguiente temporada participó en once encuentros del primer equipo entre Liga, Copa y Liga Europa.



Durante la temporada 2013-14 fue cedido al Rayo Vallecano, donde cuajó una gran campaña en la que disputó 34 partidos ligueros y tres de Copa del Rey, anotó dos goles y dio muestras de su gran versatilidad, ya que jugó tanto en el centro del campo como en la línea defensiva como central.



En la temporada de su retorno al Atlético se asentó definitivamente, con 35 encuentros disputados entre La Liga (donde hizo cuatro goles), Liga de Campeones, Copa del Rey y Supercopa de España, título que ganó ante el Real Madrid.



La campaña 2015-16 jugó 48 partidos entre todas las competiciones y anotó 9 goles, incluyendo la final de la Liga de Campeones de Milán contra el Real Madrid en la que el Atlético fue derrotado en los penaltis. Fue clave en esa competición, ya que marcó el 1-0 de la ida de semifinales contra el Bayern Múnich, un gol de antología en el que regateó a tres contrarios antes de marcar.



La pasada temporada disputó 53 duelos y anoto otros nueve goles, ya como parte fundamental del esquema del argentino Diego Simeone, bien ubicado en el eje del centro del campo o como interior por una de las bandas.



El director deportivo del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero, resaltó a Saúl como "un ejemplo para todos los niños" que se forman en la cantera del club rojiblanco.



"Un ejemplo de entrega, trabajo para el equipo, solidaridad sobre el terreno de juego y una calidad impresionante", destacó el exfutbolista rojiblanco.



Caminero resaltó entre las virtudes de Saúl que es un "futbolista completo" con "gran juego aéreo", un "disparo de larga distancia tremendo" y "trabajador incansable" con "experiencia pese a su juventud".



"Debemos sentirnos muy felices por el acuerdo alcanzado porque se trata de un grandísimo jugador al que no veo límites en su crecimiento", añadió el director deportivo rojiblanco.



Con este acuerdo, el Atlético blinda a uno de sus jugadores más prometedores extendiendo su contrato y probablemente mejorando sus condiciones económicas, como ya ha hecho recientemente con jugadores como el delantero francés Antoine Griezmann o el centrocampista de la cantera Jorge 'Koke' Resurrección.