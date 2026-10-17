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Susto en la Premier League: 'Dibu' Martínez terminó en el hospital tras fuerte choque

El arquero argentino permaneció cerca de diez minutos tendido sobre el césped antes de ser retirado en camilla. Su entrenador confirmó que estaba consciente y fue llevado al hospital por precaución.

Susto en la Premier League: 'Dibu' Martínez terminó en el hospital tras fuerte choque
Emiliano Martínez fue retirado en camilla.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El Chelsea continuó su remontada el sábado en la Premier League tras ganar 2-0 al Everton, pero su portero titular, el argentino Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue retirado en camilla.

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En el minuto 68, cuando los Blues ganaban por 1-0, el campeón del mundo argentino salió a rechazar una falta lateral, pero su cabeza impactó con fuerza contra el cuerpo del central del Everton Jarrad Branthwaite.

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El guardameta de la albiceleste fue atendido durante unos diez minutos, inmóvil sobre el césped, antes de ser evacuado en camilla.

"Por lo que yo sé, estaba consciente cuando abandonó el estadio. Ahora está en el hospital para hacer exámenes por precaución", dijo al canal TNT Sports el entrenador del Chelsea Xabi Alonso.

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El Dibu ya había sido protagonista de su equipo en la primera parte, pero por sus paradas, una ante un cabezazo del francés Thierno Barry (27') y otra tras un remate de Jack Grealish (30').

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El joven belga Mike Penders fue el sustituto del Dibu y entre ambos lograron que el Chelsea no encajara gol por primera vez en los últimos 23 partidos: la última vez que los Blues habían dejado su portería a cero fue el 17 de enero.

Tras un primer remate de Moisés Caicedo que hizo temblar al portero Jordan Pickford, ayudado por el larguero (40'), al Chelsea le bastaron dos goles del portugués Pedro Neto para llevarse los tres puntos.

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El primero llegó con un remate a centro de Jorrel Hato cuando aún no se había cumplido el primer minuto del segundo tiempo (46') y sentenció con un tiro libre mal despejado por la defensa (90').

El segundo triunfo consecutivo para el Chelsea, una semana después del logrado ante el Bournemouth (5-1), sitúa a los Blues de Xabi Alonso en la cuarta plaza.

El Everton encaja su primera derrota de la temporada en liga y se sitúa en la sexta posición, antes del resto de partidos de la séptima jornada.

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