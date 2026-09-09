Cómo sacar dinero de Nu en tiendas D1 gratis, sin tarjeta y usando solo el celular

Los clientes de Nu ya pueden retirar dinero en las cajas de las Tiendas D1 sin necesidad de llevar la tarjeta física con un proceso que se realiza directamente desde el celular mediante un código QR y permite retirar hasta cierto límite por transacción.

La nueva alternativa comenzó a habilitarse desde este 9 de septiembre y tendrá un despliegue progresivo. La alianza incorpora cerca de 2.800 tiendas D1 a la red de puntos donde los clientes de Nu pueden disponer de efectivo, con presencia en 28 departamentos y 540 municipios.

¿Cómo sacar dinero de Nu en D1?

El procedimiento se realiza directamente desde la aplicación de Nu y no requiere presentar una tarjeta débito.

Estos son los pasos:



Acérquese a la caja de una tienda D1 y comunique al cajero el valor que desea retirar.

Abra la aplicación de Nu en su celular.

Ingrese a la opción “Retirar”.

Seleccione “En D1 con QR”.

El cajero generará un código QR en el datáfono de la tienda.

Escanee el código QR desde la aplicación de Nu.

Revise la información de la operación y autorice el retiro.

Una vez aprobada la transacción, el cliente recibe el dinero en efectivo en la caja.



El nuevo producto del D1 es una megaoferta frente a otros comercios. Foto: Image Fx

¿Cuánto dinero se puede retirar?

El monto máximo establecido para esta modalidad es de $700.000 por transacción. La operación se suma a las alternativas que ya tenía disponibles Nu para que sus clientes puedan disponer de efectivo. La diferencia es que este procedimiento permite hacerlo sin utilizar la tarjeta física, utilizando únicamente el teléfono y la aplicación.

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La alianza contempla cerca de 2.800 tiendas D1, distribuidas en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia.

De acuerdo con la información entregada por las compañías, esta red amplía las opciones para los más de 5 millones de clientes de Nu en el país. La activación del nuevo servicio se realiza de manera progresiva desde el 9 de septiembre.

“Nuestra obsesión siempre ha sido hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y esta alianza con D1 es un paso estratégico en esa dirección. No sólo estamos eliminando las barreras al permitir retiros sin tarjeta, sino que nos estamos conectando de forma directa con la rutina diaria de los colombianos. Sumar más de 2.800 tiendas a nuestra red nos permite estar exactamente donde las personas nos necesitan, combinando conveniencia y tecnología para seguir transformando su relación con el dinero”, dijo Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.