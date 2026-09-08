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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana sobre fondo blanco.
Logo de la Lotería de la Cruz Roja. Conozca aquí los últimos resultados, números ganadores y secos del sorteo de esta semana.
Foto: Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes, 8 de septiembre de 2026. En el sorteo 3170, el número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX. Las personas que compraron un billete o fracción pueden revisar esta combinación.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy

Además del Premio Mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Estos fueron los números y series ganadoras:

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Quienes participaron en esta jornada pueden comparar su billete o fracción con los resultados oficiales y verificar tanto el número como la serie. También es posible consultar la imagen oficial del sorteo para revisar el listado completo de combinaciones ganadoras.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Una vez finaliza el sorteo, los jugadores pueden consultar los resultados a través de los canales digitales y las redes sociales oficiales de la lotería.

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Para obtener información relacionada con los premios y el sorteo 3169, también está disponible la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.

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