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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 603 del martes 8 de septiembre de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

Miloto hoy
Resultados MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El sorteo número 603 de MiLoto, jugado este martes, 8 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $230 millones de pesos.

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Logo oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana sobre fondo blanco.
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Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron X - X- -X - X- X. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

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¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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