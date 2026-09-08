MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

El sorteo número 603 de MiLoto, jugado este martes, 8 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $230 millones de pesos.

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron X - X- -X - X- X. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

¿Cómo jugar MiLoto?