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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila juega este martes por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Lotería del Huila.jpg
Lotería del Huila //
Foto: Lotería del Huila y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 8 de septiembre de 2026 el sorteo número 4772. El premio mayor, de $2.000 millones, quedó en manos del número XXXX, de la serie XXX, combinación que se convirtió en la gran ganadora de la noche.

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Resultados de la Lotería del Huila: sorteo 4772

Estos fueron los números y series correspondientes a los principales premios entregados durante el sorteo:

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Logo oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana sobre fondo blanco.
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Para conocer con precisión los resultados y determinar si un billete fue favorecido, es importante comparar tanto el número como la serie con la información oficial del sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores pueden comprar un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Durante la compra, es posible escoger entre las diferentes combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Una vez adquirido el billete, se recomienda conservarlo en buen estado, ya que será necesario para realizar la reclamación en caso de obtener un premio.

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Antes de iniciar cualquier trámite para cobrar un premio, los participantes deben verificar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales de la Lotería del Huila.

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