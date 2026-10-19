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Economía colombiana se estancó en agosto pese a que el gasto público sigue creciendo

En agosto, el país tuvo una contracción del 0,04 % como consecuencia del mal momento de la agricultura, la minería, la industria y la construcción.

Economía en Colombia.jpg
Economía en Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La economía colombiana se estancó en agosto como consecuencia del mal momento de la agricultura, la minería, la industria y la construcción, reportó el Dane.

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El Indicador de Seguimiento Económico tuvo una variación de -0,04 % al comparar agosto de 2026 con agosto de 2025. Sin embargo, cuando se compara con el mes inmediatamente anterior, el desplome fue del 3,1 % En lo corrido del año, el país ha tenido un crecimiento del 2,27 %.

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¿Por qué está cayendo la economía colombiana?

El indicador para actividades primarias (con el que se miden la agricultura y la minería) cayó un 3,2 %, mientras que el indicador de actividades secundarias (con el que se miden la industria y la construcción) tuvo un retroceso del 3 %.

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Ese mal momento fue compensado con las actividades terciarias, y ahí siguen siendo protagonistas el gasto público. Las categorías relacionadas con la administración pública, la defensa, la educación y la salud se expandieron un 2,2 %.

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