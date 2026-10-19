Gobierno ya no se 'lavará las manos' con los efectos del aumento del mínimo en las pensiones

El Gobierno colombiano ya no se 'lavará las manos' con los efectos de la decisión de subir el salario mínimo sobre el sistema privado de pensiones y restablecerá la compensación económica que se venía pagando hasta 2025 a las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en Colombia, según un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

Históricamente, Colombia pagaba una compensación económica a los vendedores de rentas vitalicias (una de las modalidades de pensión en el sistema privado) cuando elevaba el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad. Sin embargo, el Gobierno anterior desmanteló parcialmente el mecanismo, argumentando problemas fiscales, justo antes de decretar un incremento salarial del 23,7 % para 2026.

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Una renta vitalicia es una modalidad de pensión del sistema privado en la que un afiliado compra con sus ahorros en el sistema la garantía de recibir su mesada de forma perpetua e incluso a sus herederos si cumplen los requisitos. No solo aplica para pensionados por vejez, sino también para pensiones de invalidez y de muerte.

"Es una muy buena noticia para los afiliados al sistema pensional colombiano, porque lo que había sucedido con el decreto 1485 del Gobierno anterior era que el Gobierno anterior se lavaba las manos de los efectos del salario mínimo sobre las pensiones de los colombianos en el régimen privado. Recordemos que los efectos del aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad sobre el mundo público ha sido ventilado recientemente, cuando la ministra de Trabajo alertó que hacen falta cerca de 5 billones de pesos para pagar pensiones en el régimen de Colpensiones. En el régimen privado también habíamos tenido efectos", aseguró a Blu Radio el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.



Según el propio Ministerio de Hacienda, la decisión del Gobierno anterior desplomó el mercado de rentas vitalicias en Colombia: en el primer semestre de 2025 se habían expedido 6.478 y para 2026 solo 2.319, un 64 % menos.

Además, el decreto hizo más costosa la compra de rentas vitalicias. El cálculo es que una renta de salario mínimo pasó de costar unos 350 millones de pesos a unos 550 millones.

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Cuando las rentas vitalicias no están disponibles, los colombianos en el régimen privado de pensiones deben acudir a la modalidad de retiro programado, lo que implica el riesgo de que en el futuro esas pensiones se queden sin respaldo y el Gobierno tenga que asumirlas.

"Debido a que las pensiones hacia futuro van a tener una relación muy estrecha con el salario mínimo y a que el salario mínimo es acordado, o decretado, por el Gobierno nacional todos los años, y tiene unos componentes de inflación, de productividad pero también unos componentes políticos e idiosincráticos que son diferentes al desarrollo de productividad; era importante retornar al hecho de que el Gobierno asumiera responsabilidad por los aumentos", concluyó Velasco.

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El mecanismo de cobertura para el riesgo de deslizamiento del salario mínimo contempla la posibilidad de que el Gobierno defina la modalidad de pago a las aseguradoras (anual o en valor presente neto) por cuenta de la difícil situación fiscal del país.