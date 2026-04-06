Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender. A diario, miles de apostadores revisan los resultados con la expectativa de acertar y obtener premios en distintas modalidades.



Resultado del Caribeña Día hoy, lunes 6 de abril de 2026

Para este lunes 6 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, lo que permite a los participantes conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Luego de cada sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintas estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten ampliar las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede ajustar el monto de su inversión según su presupuesto.

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso para cobrar los premios depende del valor ganado, aunque en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el monto del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su dinámica práctica, sorteos frecuentes y reglas claras para el cobro de premios, el Caribeña Día continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en el país.