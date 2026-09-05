Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más consultados en la región Caribe. Cada noche, los jugadores revisan las cifras ganadoras para comprobar si acertaron en alguna de las modalidades disponibles.

Este chance también cuenta con una quinta balota, un dígito adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una posibilidad complementaria de premio.

Resultado de Caribeña Noche hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse mediante los canales oficiales y en los puntos autorizados.

Publicidad

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado. Los resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores deben esperar la realización del sorteo para consultar las cifras oficiales y comparar el resultado con su tiquete.

Publicidad

¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Caribeña Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El jugador puede escoger la alternativa que prefiera y seleccionar las cifras con las que desea participar.

Las modalidades disponibles son:



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben acertarse, pero pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben acertarse, pero pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $10.000, según la modalidad seleccionada.

Para acceder al premio principal, el número debe coincidir con el resultado oficial y respetar el orden establecido para la modalidad elegida.

¿Qué es la quinta balota de Caribeña Noche?

La quinta balota corresponde a un dígito adicional que acompaña el número principal del sorteo. Esta alternativa permite acceder a una oportunidad complementaria de premio cuando se cumplen las condiciones de la apuesta.

Por eso, al consultar el resultado de Caribeña Noche, también es importante revisar este número adicional.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para realizar la reclamación se debe conservar el tiquete original en buen estado y presentar los documentos requeridos.

Los requisitos son:



Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El proceso depende del valor del premio:

